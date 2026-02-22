Dione Voskamp kwam deze editie van de Olympische Winterspelen niet in actie. Toch was er reden genoeg voor de Nederlandse topschaatsster om naar Milaan af te reizen. Haar Belgische vriend had namelijk de kans om een plak te winnen.

De 29-jarige Voskamp vormt een koppel samen met de Belgische schaatser Indra Médard, die op zaterdag deelnam aan de finale van de massastart. De Nederlandse was daarom naar Milaan gekomen om haar vriend aan te moedigen.

In thema

Voskamp verscheen helemaal in thema in het Zuid-Europese land. Ze had Belgische vlaggetjes op haar wangen geschminkt en ze droeg een trainingsjack van onze zuiderburen. Ze deelde hier een foto van op haar Instagram-story.

Helaas voor Voskamp en Médard leidde de support niet tot een olympische medaille. De 27-jarige Belg werd namelijk achtste. Jorrit Bergsma ging het er met het het goud vandoor.

Desondanks was Voskamp ontzettend trots op haar vriend, zo liet ze blijken op haar Instagram-story. Ze deelde daar een video hoe ze na de race in de armen van de 27-jarige Belg springt en hem knuffelt. Ook plaatste ze een foto van Médard die in actie was. 'Achtste plek. Ik ben zo trots', schreef ze erbij.

Jorrit Bergsma

Jorrit Bergsma zorgde tijdens dezelfde race voor een daverende stunt. de 40-jarige Fries ging er op knappe wijze vandoor met het goud. Met gemak reed hij naar de eerste plaats.