Jens van 't Wout was donderdag de grote man in de shorttrackarena. De Nederlander pakte tegen de verwachtingen in de gouden plak. En dat terwijl hij enkele dagen eerder nog de grote schlemiel was, wat vele haatcomments tot gevolg had.

Na afloop van zijn gouden race vertelt de shorttrackkoning over de heftige reacties die hij heeft gehad als gevolg van de mislukte mixed relay van dinsdag. In korte tijd ging de Nederlander from zero to hero: 'De reacties die ik heb ontvangen na het mislopen van een finaleplek op de aflossing waren niet mals', zo opent Van 't Wout tegen de NOS.

Kritiek

In Nederland kwam er veel kritiek op Van 't Wout die tijdens de aflossing eerst aan het temporiseren was en vervolgens kreeg te kampen met een beschadigde schaats. Daardoor ontstond er een gat dat Xandra Velzeboer moest dichtten en de rest is geschiedenis. Het leidde tot veel online haatcomments vooral gericht aan het adres van Van 't Wout.

'Ik neem de woorden niet aan, maar als er de hele tijd gemene dingen worden gezegd, denk ik: waarom?', zo vertelt de Olympisch Kampioen die het lastig vindt om zich helemaal niks aan te trekken van het vele commentaar. ' Mensen snappen er niks van.'

TeamNL

Binnen TeamNL en de staff van de shorttrackploeg zijn de reacties binnengekomen. Van 't Wout heeft het uitvoerig besproken met assistent-bondscoach Haralds Silovs en materiaalman Kip Carpenter. ' Zij vertelden mij dat ik het los moest laten. De mensen die echt shorttrack kijken, begrijpen wel wat ik aan het doen ben in zo'n race', aldus de atleet over die gesprekken.

Bondscoach Niels Kerstholt heeft alleen maar lof voor zijn pupil, in wie hij ook na de deceptie op de relay vertrouwen hield. 'Het is knap hoe Jens dit van zich af kan zetten. Maar ik zeg al langer: hoe groter wij worden, hoe meer commentaar er gaat komen. Voetballers hebben het elke week', zo licht de oud-shorttracker toe. ' Er zijn altijd 18 miljoen bondscoaches in het voetbal, nu zijn er misschien ook 18 miljoen shorttrackbondscoaches.'

Broer Melle

Ook de oudere broer van Jens, Melle die zelf tegelijkertijd actief is in Italië, zag de vele berichten binnenkomen. Reden genoeg om extra te letten op zijn jongere broertje. 'Ik heb deze week vaak even bij hem ingecheckt of het goed ging. Hij was wat stiller dan normaal', zo vertelt Melle. 'Ik vind het niet leuk als zulke dingen over mijn broertje worden gezegd. Maar mensen zien gewoon niet altijd alles.'