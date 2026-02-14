Xandra Velzeboer houdt zicht op een tweede medaille bij de Olympische Winterspelen. De winnares van de 500 meter (donderdag) plaatste zich zaterdag voor de kwartfinale op de 1000 meter.

Velzeboer was in de vierde van acht voorronden veruit de snelste.

Selma Poutsma redde het niet. De landgenote van Velzeboer kwam een rit eerder in actie en ging daarin onderuit. Poutsma is daarmee uitgeschakeld voor het vervolg van de 1000 meter op maandag, met de kwartfinales, halve finales en finale. Poutsma eindigde donderdag op de 500 meter als vierde.

Michelle Velzeboer

Michelle Velzeboer, de zus van Xandra, eindigde in de laatste voorronde als tweede achter de Zuid-Koreaanse Kim Gilli. Dat was voldoende voor een plaats in de kwartfinale. Michelle Velzeboer strandde donderdag op de 500 meter na een val in de halve finale en eindigde in de B-finale als derde.

Jens van 't Wout

Ook de mannen zijn aan een nieuwe afstand begonnen: de 1500 meter. Jens van 't Wout is zaterdag doorgedrongen tot de halve finale. De 24-jarige Nederlander, die donderdag op de 1000 meter als eerste Nederlander goud won op een individuele afstand op de Spelen, was in de vierde van zes kwartfinales de snelste. Van 't Wout kwam geen moment in de problemen.

Itzhak de Laat werd uitgeschakeld. De 31-jarige Leeuwardenaar finishte bij zijn derde Olympische Spelen als vijfde in de eerste kwartfinale. Friso Emons, de derde Nederlandse deelnemer op de langste afstand, is ook klaar. Hij finishte weliswaar bij de eerste twee, maar werd gediskwalificeerd omdat hij een tegenstander hinderde.