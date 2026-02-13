Achter de ijzersterke Xandra Velzeboer pakte de Italiaanse Arianna Fontana donderdagavond zilver bij de 500 meter shorttrack. Daarmee staat zij nu in de olympische geschiedenisboeken en evenaarde ze een record van niemand minder dan Ireen Wüst.

Shorttrackster Fontana heeft donderdag met haar zilveren medaille op de 500 meter Ireen Wüst geëvenaard op de lijst van winterolympiërs met de meeste medailles. Achter Xandra Velzeboer haalde de Italiaanse haar dertiende medaille op haar zesde Winterspelen. Wel won Wüst vaker olympisch goud dan Fontana deed tijdens haar optredens op de Winterspelen.

Alleen de Noren Marit Bjørgen (15 medailles in het langlaufen) en Ole Einar Bjørndalen (14 medailles bij de biatlon) wonnen meer medailles in de geschiedenis van de Winterspelen.

Met haar prestatie in eigen land evenaart Fontana, die er in 2006 als vijftienjarige al bij was en toen brons won, ook de koppositie op de lijst van meest succesvolle Italiaanse olympiërs (zomer en winter). Die positie deelt ze met Edoardo Mangiarotti, de meest succesvolle schermer aller tijden.

Bovendien wist Fontana, tweevoudig olympisch kampioen en inmiddels vijfvoudig medaillewinnaar op de 500 meter, haar eigen snelste tijd ooit te verbeteren. In de slipstream van Velzeboer, die haar eigen wereldrecord verbeterde, verbrak Fontana twee keer haar eigen Italiaanse record.

Gemengde aflossing

Waar Velzeboer tijdens de 500 meter nog won van Fontana, zat de Italiaanse haar eerder dit olympische toernooi nog in de weg. Tijdens de halve finale ging de Nederlandse onderuit, waardoor de kansen van Team NL op een medaille bij de gemengde aflossing weg waren. Fontana en de Italianen profiteerden van de afwezigheid van Nederland en pakten goud op in de finale van het onderdeel. De zilveren plak van de Italiaanse op de 500 meter is dan ook al de tweede van deze Winterspelen.