Terwijl de Olympische Spelen van Milaan in volle gang zijn, wordt er ook nog een opmerkelijke gouden medaille uit 2010 uitgereikt. Na een dopingschandaal tijdens de Winterspelen van Vancouver krijgt biatleet Martin Fourcade als nog de plak omgehangen.

De Franse biatleet krijgt zondag, zestien jaar na zijn optreden op de Spelen van Vancouver, de gouden medaille uitgereikt voor de 15 kilometer massastart. Hij krijgt die gouden plak omdat de Russische winnaar van destijds, Jevgeni Oestjoegov, is gediskwalificeerd wegens doping.

Maar Fourcade is niet de enige gedupeerde. De Duitse biatleten van de estafetteploeg op de 4x7,5 kilometer ontvangen twaalf jaar na dato het goud, omdat de Russische ploeg door de dopingzaak van Oestjoegov het goud van de Winterspelen van 2014 in Sotsji kwijtraakte.

Jarenlange strijd

De Internationale Biatlonunie IBU heeft jarenlang geprocedeerd tegen de Russische biatleet, die telkens weer in beroep ging tegen zijn dopingschorsing. Al zijn resultaten vanaf 2010 tot en met 2014 werden geschrapt. Een Zwitserse rechtbank verwierp vorig jaar het laatste beroep van Oestjoegov, waardoor de IBU eindelijk de medailles kan herverdelen.

Ceremonie in Milaan

Fourcade en de vier Duitse biatleten krijgen hun gouden medailles tijdens een ceremonie in Antholz-Anterselva, waar het olympische biatlonparcours ligt. Voorzitter Kirsty Coventry van het Internationaal Olympisch Comité zal de medailles uitreiken.

"Niets kan de podiummomenten vervangen die deze atleten in Vancouver en Sotsji hebben gemist. Maar de uitreiking van hun medailles voor bijna 20.000 enthousiaste fans in Milaan-Cortina 2026 en de miljoenen kijkers thuis, is een eerbetoon aan hun prestaties en geeft hen het moment dat ze verdienen op het wereldtoneel," aldus IBU-voorzitter Olle Dahlin.