Als olympisch kampioen schansspringen is een sprongetje meer of minder geen groot issue. Zou je denken. Maar de Duitser Philipp Raimund (25), die bij de Olympische Winterspelen in Italië debuteerde met goud, had er dit weekend geen zin in. En daar had hij goede redenen voor.

Raimund werd bij de Winterspelen verrassend de kampioen. Voor de Spelen had hij nog nooit de verste sprong afgeleverd in de wereldbeker, ook had hij nog geen titels achter zijn naam staan bij andere grote toernooien. Wel werd hij tweemaal tweede en viermaal derde bij zijn deelnames aan wereldbekers. Hij debuteerde in 2019 in dat circuit.

'Ik doe deze shit niet'

In het weekend was er een wereldbeker in het Noorse Holmenkollen. Raimund stond bovenaan de schans zich voor te bereiden op zijn sprong, maar die sprong kwam niet. Het waaide naar zijn zin te heftig. " Ik ga niet springen. Ik doe deze shit niet", zei hij.

Philipp Raimund nie zamierza skakać w zwariowanych warunkach w Oslo.



Tym samym wpuszcza do konkursu Kamila Stocha. Skoki narciarskie stają dziś na głowie 🙃#skijumpingfamily #Oslo pic.twitter.com/M3oaKTtts2 — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) March 15, 2026

Tegen de Noorse omroep NRK vertelde hij meer over zijn overwegingen. "Ik dacht aan mijn vriendin. Er zijn veel mensen die mij graag weer thuis willen zien." Coach Stefan Horngacher zei: "Hij heeft het zelf besloten, maar ik kan daar heel goed mee leven. Het is veel moeilijker om te beslissen niet te springen, dan om dat wel te doen. Alleen maar respect."

Begrip

Collega Kristoffer Eriksen Sundal had begrip voor de keus. "Het toont aan dat hij voortdurend risico’s afweegt. Niemand slaat graag een sprong over tijdens een wereldbekerwedstrijd", zei de Noor.

Rel

Tijdens de Spelen was Raimund ook nog betrokken bij een relletje. De Duitse skibond was woedend over het afbreken van de derde en laatste ronde van het schansspringen voor landenteams op de Winterspelen van Milaan en Cortina. De organisatie besloot de wedstrijd na enkele vertragingen af te breken door hevige sneeuwval. Er moesten toen nog drie skispringers van de schans. Het resultaat van de eerste twee ronden bepaalde de einduitslag.

"Ik ben echt boos, want niemand begrijpt het", reageerde technisch directeur Horst Hüttel. Duitsland, met de skispringers Philipp Raimund en Andreas Wellinger, miste op 17 centimeter het brons. "Het is bijzonder onprofessioneel hoe dit is afgehandeld. Alle weerapps gaven aan dat het sneeuwfront na een kwartier zou verdwijnen en dat gebeurde ook. Het was eerlijk geweest de hele groep opnieuw te laten springen."