Mikhail Shaidorov zorgde tijdens de Winterspelen voor een sensatie door het goud te winnen bij het kunstrijden nadat topfavoriet Ilia Malinin volledig onder de druk bezweek. De Kazachse olympisch kampioen zorgde zaterdag opnieuw voor een grote verrassing toen hij de schaatshal in een pandapak betrad.

Door de kansen van Shaidorov op de olympische titel was eigenlijk al een streep gegaan nadat hij op de korte kür de vijfde score neerzette. De Kazach hield echter in tegenstelling tot al zijn concurrenten wel het hoofd koel op de vrije kür en pakte verrassend het goud. Topfavoriet Malinin ging volledig ten onder aan de druk, viel liefst drie keer en eindigde daardoor zelfs naast het podium nadat hij de hoogste score op de korte kür had neergezet.

Het is traditie bij het kunstrijden dat het olympische toernooi nadat alle medailles zijn verdeeld uiteindelijk wordt afgesloten met een gala. Daarbij mogen de schaatsers doen wat ze willen zonder dat ze zich druk hoeven te maken over of een jury dat wel of niet kan waarderen. Dat levert dan ook regelmatig flink wat spektakel op en zaterdag was het niet anders.

Optreden in pandapak

Shaidorov zorgde daar voor misschien wel het meest komische optreden van de avond, want hij verscheen plotseling in een pandapak op het ijs en waande zich even als het hoofdpersonage uit de bekende filmreeks Kung Fu Panda. Nadat de Kazach zijn opening op de themamuziek van de film had gedaan kwamen twee collega-kunstrijders het ijs op in outfits van andere bekende personages uit de films Deadpool en Mortal Kombat.

Na 'een gevecht' met die twee collega's gaf Shaidorov in zijn pandapak nog een showtje weg terwijl een speciale versie van het nummer Baby One More Time van Britney Spears door de speakers klonk. Het publiek in Milaan kon de acties van de olympisch kampioen wel waarderen, want hij kreeg een staande ovatie van de mensen op de tribunes.

Bekijk hieronder de beelden:

Bron: HBO Max/Eurosport