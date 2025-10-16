De zwemwereld is opgeschrikt door nieuws van een van de iconen uit de sport. Een viervoudig olympisch kampioene schitterde vorig jaar nog op de Olympische Spelen van Parijs, maar verdween vervolgens van het grote podium. Ruim anderhalf jaar later heeft ze een moeilijke knoop doorgehakt.

Het gaat om de Australische Ariarne Titmus, die als bijnaam The Terminator heeft. Ze is pas 25 jaar oud en grossierde de afgelopen jaren in prijzen, maar stopt nu al met haar zwemloopbaan. En dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.

Korte pauze wordt definitief einde

De achtvoudig medaillewinnares op de Spelen kondigde na Parijs, waar ze twee keer goud won, wel aan om een korte pauze in te lassen. Daardoor ontbrak ze bijvoorbeeld op het WK zwemmen in Singapore. Dat deed ze echter om zich volledig op te laden voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Nu blijkt dat ze daar niet in actie komt en per direct stopt met haar topsportcarrière. Ze noemt het een 'heel zwaar besluit', maar legt via sociale media uit waarom ze tot de beslissing is gekomen.

"Ik denk dat de periode buiten het zwembad me heeft doen realiseren welke dingen belangrijk voor mij zijn in het leven en die zijn nét iets belangrijker dan zwemmen", vertelt ze. Die conclusie trok ze mede door een loodzware periode die ze doormaakte in aanloop naar de Spelen. Ongeveer driekwart jaar voor 'Parijs' moesten er tumoren uit haar eierstokken worden verwijderd. "Dat was de eerste keer dat ik dingen overwoog buiten de zwemsport." Om er even later aan toe te voegen. "Deze uitdaging op gezondheidsvlak heeft me aan het denken gezet. Ik heb naast het zwemmen altijd andere doelen gehad en ik kijk uit naar wat er op mijn pad komt."

Mooie woorden van Sharon van Rouwendaal

De zwemwereld reageert massaal op het, voor velen, onverwachte besluit. De Nederlandse Sharon van Rouwendaal feliciteert haar met haar 'geweldige carrière'. "Je bent een legende!" En ook Katie Ledecky bedankt haar rivale. De vrouw die negen keer goud won op de Spelen en liefst 23 WK-titels heeft bedankt Titmus met een paar prachtige woorden."