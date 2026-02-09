Lindsey Vonn heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis Ca' Foncello in Treviso, maar daarmee is haar verblijf aldaar nog niet voorbij. Het medisch personeel heeft maandagmiddag een nieuwe update gegeven over de situatie van de Amerikaans skikampioene, die zondag hard ten val kwam tijdens haar afdaling op de Olympische Spelen.

Het is maar de vraag of Vonn (41) snel weer op eigen benen kan staan. De Amerikaanse brak bij een ernstige val haar linkerbeen en daaraan is ze zondag geopereerd. "Ze blijft misschien een paar dagen bij ons", vertelt een woordvoerder van het Italiaanse ziekenhuis in een nieuwe medische update. De hele wereld is benieuwd naar hoe het gaat met Vonn en daarom zijn er ingrijpende maatregelen genomen.

Opgesloten

Vonn is volgens de woordvoerder opgesloten in haar kamer. Dat is op inspraak van de Amerikaanse skibond, die Vonn tegen de aandacht wil beschermen. Iedereen die in het ziekenhuis werkt, is bevolen om geen enkele informatie vrij te geven over Vonn, dat wil de skifederatie allemaal in eigen beheer houden. "De wensen van de patiënt zijn leidend, dus we moeten helaas met deze regels omgaan", zegt de woordvoerder.

'Haar eigen beslissing'

De baas van de internationale skifederatie benadrukte dat het Vonn haar eigen beslissing was om te starten en dat hij het volste vertrouwen heeft in haar eigen beoordelingsvermogen. "Het was een beslissing die alleen zij kon nemen, want ze kent haar blessureverleden beter dan wie dan ook. Het ongeluk is ongelofelijk ongelukkig en was echt een één-in-een-duizend-kans dat dit gebeurde."

Bron: HBO Max/Eurosport

Heftige valpartij

Vonn bleef in een sprong met haar arm achter een poortje hangen, verloor in de lucht haar evenwicht en kwam naar op de harde sneeuw terecht. Daarbij brak ze een been. Ze startte met een kniebrace omdat ze een week geleden haar voorste kruisband had afgescheurd. Daardoor was starten überhaupt gevaarlijk en raadden diverse specialisten dat af. Toch koos ze ervoor haar laatste Olympische Spelen te beginnen, met alle gevolgen van dien.