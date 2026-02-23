Voor Joep Wennemars (23) en Joy Beune (26) is hun debuut op de Olympische Spelen niet gelopen zoals ze gehoopt hadden. Beide schaatsers kwamen met een duidelijk doel, maar het lukte niet om dat te verwezeleken. De komende maanden zal dat nog wel even doordreunen, denken Ellen Hoog en Naomi van As.

Het waren pijnlijke beelden. Een totaal beduusde Joep Wennemars na afloop van die zo desastreus verlopen 1000 meter. Lang leek de zoon van schaatsicoon Erben op weg naar een medaille, maar toen kwam dat contact met de Chinees Lian Ziwen. Weg podium en weg olympische medaille voor Wennemars. Op de 1500 meter kwam hij met een vierde plek wederom nét tekort.

Vierde plek

Ook voor Beune verliep haar debuut anders dan gehoopt. Als wereldkampioene op de 1500 meter, waar de afgelopen jaren zelfs sprake was van een heuse hegemonie, mocht ze door een misslag op het OKT niet in actie komen. Met de ploegenachtervolging pakte ze zilver, op de 1000 meter werd het een ondankbare vierde plek.

In de podcast En door met Sportnieuws.nl behandelen oud-tophockeysters Van As en Hoog de stelling: ' Joy Beune en Joep Wennemars moeten eerst maanden herstellen'. "Daar ben ik het niet mee eens", stelt Hoog. "Vooral Joep Wennemars is nog hartstikke jong. Het waren zijn eerste Spelen, net als voor Joy."

'Mentaal tikje'

"Maar ze hebben allebei wel echt een mentaal tikje gehad", vervolgt tweevoudig olympisch kampioene Hoog. "Joy had dat eerder ook al op het OKT. Maar ze heeft zich hartstikke goed hersteld. Deze Spelen zat het er gewoon niet in om op een individueel nummer een Olympische medaille te halen. Maar gelukkig neemt ze zilver mee naar huis. Daar mag je ook trots op zijn."

Op de vraag of die klap dan ook echt maandenlang door gaat dreunen is Hoog helder. "Ze zal natuurlijk hartstikke balen van hoe het de afgelopen maanden is gegaan. Daar moet ze wel even van herstellen. Maar maandenlang denk ik niet", aldus Hoog. "Ik denk ook dat ze vooral terugkijkt op het feit dat ze een Olympische Spelen heeft meegemaakt. Volgens mij vond ze het supervet. En nu door naar de volgende."

'In zak en as'

Waar Beune tenminste nog een medaille pakte, lukte dat Wennemars dus niet. "Joep Wennemars heeft ook flink geleden en zal voorlopig nog in zak en as zitten. Het is natuurlijk zuur hoe zijn Spelen zijn gegaan. Maar hij is nog jong en het heeft zeker geen zin om maandenlang te balen", meent Hoog. "Voorlopig dreunt het echter nog wel na bij hun. Dat doet gewoon pijn."

Ook Van As, die samen met Hoog tweemaal goud pakte op de Zomerspelen, zag de frustratie bij Wennemars. "Als je zo dichtbij bent, en het scheelde echt geen ene reet, dan is dat echt zuur", laat de partner van Sven Kramer optekenen.

Positief punt

"Maar hij kan zich in ieder geval wel meten met de wereldtop", aldus Van As over Wennemars. "Als ik er dan toch een positief puntje uit moet halen, dan is dat het. Hij is gewoon echt heel goed." Voor Wennemars en Beune zal het niet te lang balen worden. De komende weken staan zowel de NK als WK sprint en allround op het programma. Beide atleten zullen waarschijnlijk in ieder geval op één van die toernooien in actie komen.

