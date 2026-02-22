Voor Joy Beune zijn de Olympische Winterspelen in Milaan anders verlopen dan gehoopt. Geen gedroomd goud, nadat ze veelvuldig onderwerp van gesprek is geweest. Drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer leeft mee met Beune, maar voorspelt direct ook een nog hele mooie toekomst voor de pas 26-jarige troef van Team IKO-X2O.

"Ze is nog steeds aangeslagen. Zeker na wat er allemaal is gebeurd. Dit moet een plekje krijgen", kijkt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud terug op de Spelen van Beune. Ze pakte weliswaar olympisch zilver op de ploegenachtervolging, maar individueel goud is toch echt wel haar grote droom. "Ik heb hier moeten omgaan met teleurstellingen, met momenten waarop het niet ging zoals ik had gehoopt. Dat doet pijn. Meer dan mensen soms zien", zei de hoofdrolspeelster zelf.

Timmer verwacht dat er zeker nieuwe gouden tijden aanbreken voor Beune, die de regerend wereldkampioene is op de 1500 meter. Uitgerekend de afstand die ze op de Winterspelen in Milaan misliep. Daarop pakte uiteindelijk Antoinette Rijpma-de Jong het goud. "Joy had graag haar favoriete 1500 meter willen rijden. Dit is voor haar daarom ook wel een Spelen om snel te vergeten." Ze schaatste wel de olympische 3000 meter. Daarop werd ze vierde.

Timmer vindt Beune een 'prachtige schaatsster' en verwacht dat ze de huidige lijn doortrekt naar over vier jaar. Dan zijn de Winterspelen in de Franse Alpen, en mogelijk wordt het olympisch schaatsen zelfs in Thialf afgewerkt. "Zij gaat nog hele mooie dingen laten zien. Joy gaat absoluut huishouden over vier jaar."

'Mosterd na de maaltijd'

Eerst moet Beune alle recente tegenslag wel een plekje geven. "Het is haar allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Het draaide dit seizoen alleen maar om de Spelen. Stel dat ze straks nog wereldkampioene allround wordt? Dan is dat leuk, maar het verzacht alleen iets de pijn. Uiteindelijk is het wel mosterd na de maaltijd. Het is weliswaar een titel, maar dit jaar lag alle focus op de Winterspelen. Maar Joy is nog super jong. Zij gaat zich wel herpakken en gas geven over vier jaar. En dan is het verhaal ook nog eens des te mooier."

'Prachtige schaatsster om te zien'

Volgens Timmer moet Beune gewoon het pad blijven bewandelen dat ze met Team IKO-X2O heeft ingezet. "Zij is een prachtige schaatsster om te zien. Ze heeft daarnaast een goede mindset. Joy heeft echt heel veel kwaliteiten, zowel op de 1500 meter en de drie kilometer. En de 5000 meter kan ze ook prima rijden. We gaan nog veel van haar zien. En vergeet niet. Irene Schouten pakte ook pas op latere leeftijd nog drie keer olympisch goud."

De inmiddels gestopte Schouten veroverde vier jaar geleden bij de Spelen in Beijing drie olympische titels. Zij was toen op 29-jarige leeftijd de beste op 3000 en 5000 meter en de mass start. "Joy, jouw tijd komt nog wel", sluit Timmer af.