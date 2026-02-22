Schaatsicoon Marianne Timmer blikt in Sportnieuws.nl Dromen van Goud terug op één van de meest besproken schaatsmomenten tijdens de Winterspelen in Milaan. Een moment waar Joep Wennemars de rest van zijn leven nog vaak aan herinnerd zal worden. "Een soort Sven Kramer met de verkeerde wissel."

De beelden van de fatale 1000 meter zullen nog vaak door het hoofd schieten van Wennemars. De 23-jarige topschaatser van Team Essent lag vol op medaillekoers. Alleen gooide zijn Chinese tegenstander Ziwen Lian roet in het eten. Hij gaf Wennemars op de kruising geen voorrang, waardoor de Nederlander moest inhouden en zo een medaille in rook zag opgaan. Ziwen Lian bood later nog wel zijn excuses aan.

"Dat is hem ontnomen. Je kunt hem wel zien als de grootste verliezer", aldus Timmer. "Dit moet eerst een plek krijgen. Hij heeft hier ook heel lang naartoe gewerkt. Uiteindelijk zal hij daar een paar maanden last van hebben. Alleen liggen er volgend seizoen weer nieuwe kansen en dan moet hij aan een nieuwe olympische cyclus gaan bouwen."

"Dit is helaas gebeurd. Iedereen vindt er wat van. We hebben het allemaal kunnen zien. Dit is wel iets wat hem altijd zal bijblijven. Een soort Sven Kramer met de verkeerde wissel", doelt Timmer met het laatste op het misgelopen goud van schaatslegende Kramer op de tien kilometer bij de Spelen van Vancouver in 2010.

Bijna pakte Wennemars later in Milaan nog een medaille op de 1500 meter, maar uiteindelijk viel hij toch net buiten het podium en zag hij Kjeld Nuis wel brons omgehangen krijgen. "Een medaille was voor hem heel mooi geweest. Dat had de pijn zeker verzacht. Maar hij gaat zich herpakken en over vier jaar nog een keer gigantisch uithalen. Hij is in elk geval getergd tot op het bot. Soms moet je ook een beetje geluk hebben, en dat had hij in Milaan helaas niet."

Bekijk of beluister hieronder de laatste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van TeamNL bij de Winterspelen in Milaan.