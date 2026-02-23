Het werden in Milaan bepaald niet de spelen van Suzanne Schulting. De drievoudig olympisch kampioene kwam er op de lange baan niet aan te pas op de 1000 meter en ook het shorttracktoernooi verliep niet zoals gehoopt. Wat Naomi van As betreft is zij niet langer de koningin van de shorttrack.

Voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers Van As en Ellen Hoog nemen speciaal voor Sportnieuws.nl de Olympische Spelen door en uiteraard komt ook het shorttrack-optreden van Schulting voorbij. Bij de relay werd de Friezin niet opgesteld en op de 1500 meter ging ze in de halve finale onderuit.

Xandra Velzeboer

Hoog legt Van As een stelling voor: 'Suzanne Schulting is nog altijd de shorttrack-koningin aller tijden'. “Oneens", is haar duidelijke reactie. "Je kan niet altijd de shorttrackkoningin blijven. Er staan natuurlijk ook andere koninginnen op. Op deze Spelen heeft Xandra Velzeboer natuurlijk wel bewezen dat ze gewoon ook een shorttrackqueen is. Zij heeft nu ook gewoon drie keer goud, net zoals Suzanne Schulting.”

"Velzeboer was de favoriet en ze bewijst het wel even. Ze had een moeilijke start, want die mixed relay ging natuurlijk helemaal mis doordat zij viel. Daardoor haalde ze geen medaille. Dan moet je je wel weer even bij elkaar rapen, want ze moest vervolgens de individuele onderdelen gaan rijden. En dan pakt ze gewoon twee keer goud. Ja, waanzinnig knap.”

Uitstraling

Velzeboer heeft haar naam op de Spelen definitief gevestigd, maar kan bijvoorbeeld wat aantal volgers op Instagram betreft nog niet tippen aan Schulting. De winnares van de 500 en de 1000 meter zag haar fanschare flink groeien naar 130.000, maar dat is nog altijd flink minder dan die van Schulting: 900.000.

“Het verschil is, denk ik, dat Suzanne op marketinggebied en qua uitstraling misschien net wat meer heeft dan zij", aldus Van As. "Maar je weet ook niet hoe zij dat gaat ontwikkelen.”

WK shorttrack

Van As leeft mee met Schulting, die dolblij is dat ze na een langdurige enkelblessure weer in actie kan komen op de shorttrack “Ik vind het jammer, want ik had Suzanne Schulting ook wel gegund", aldus de vriendin van schaatsicoon Sven Kramer. "Ik vind het zo ongelooflijk sneu dat ze die eerste ronde van de 1500 meter doorkomt en dan valt. Dat ze allemaal vallen eigenlijk, dat was ook weer echt te bizar voor woorden. Wat daar allemaal gebeurde..."

"Maar het leuke vind ik wel dat Suzanne gewoon weer kan shorttracken en dat ze de smaak weer te pakken heeft. En dat ze dus heeft besloten, of in ieder geval in gedachten heeft, dat ze het WK wil gaan rijden."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door. In deze aflevering uiteraard volop aandacht voor de Winterspelen van Milaan. Natuurlijk wordt het succes van Jutta Leerdam en Femke Kok besproken, maar ook de chaos op de ploegenachtervolging komt uitgebreid aan bod. En wat was volgens de twee olympisch kampioenen hét moment van de Spelen? Beluister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: