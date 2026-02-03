De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft zich afgemeld voor de Winterspelen. Hij voelt zich na twee jaar blessureleed toch onvoldoende fit om voor medailles te kunnen strijden. De 33-jarige vriend van de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin, die wel op de Spelen in actie komt, pakte vier jaar geleden een zilveren en bronzen medaille op de Olympische Spelen in Beijing.

"Het is ontzettend moeilijk om deze beslissing te nemen na al het werk dat ik samen met mijn familie, de medische staf, mijn nationale team en vele anderen heb verricht", verklaarde Kilde. "Tegelijkertijd ben ik trots op de manier waarop ik mijn comeback heb aangepakt en dat ik weer aan de wereldbeker heb kunnen deelnemen."

Zware valpartij, operatie en infectie

Kilde kwam twee jaar geleden zwaar ten val tijdens de afdaling in Wengen. Hij onderging een operatie aan zijn knie en schouder. Hij moest opnieuw onder het mes nadat hij voorzichtig was begonnen met trainen en liep vervolgens een infectie op aan zijn schouder.

Succesvolle partner

Een voordeel van het verdrietige nieuws: de Noor kan nu zonder zelf te hoeven presteren zijn partner Shiffrin aanmoedigen. De aplineskiester staat bekend als de beste skiester aller tijden. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want ze behaalde maar liefst 108 World Cup-zeges. Ook op de Spelen was ze al enorm succesvol. Als tiener won ze in 2014 goud en dat herhaalde ze in 2018. Toen won ze ook een zilveren plak.

Concurrentie van Lindsey Vonn

Op de Spelen is ze een van de bekendste sterren, net als Lindsey Vonn. De 41-jarige maakte vorig jaar een spraakmakende comeback en komt ook in actie op de Spelen. En dat is een klein wonder, want afgelopen weekend kwam ze zwaar ten val. Ze scheurde zelfs haar kruisband af, maar verschijnt toch aan de start op de Olympische Spelen.

