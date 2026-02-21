De Nederlandse viermansbob staat na de eerste dag van het olympische bobsleetoernooi op plek 13. Een ongeluksgetal. Wie weet hangt het samen met een opmerkelijk ongemak dat Dave Wesselink en zijn drie remmers meemaakten.

Met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster zette piloot Wesselink in de tweede run in het Cortina Sliding Centre de tiende tijd neer met 55,00. Na twee runs staat hij met 1.50,09 op 1,48 seconde van de Duitser Johannes Lochner. Die leidt met 1.48,61 voor zijn landgenoten Francesco Friedrich en Adam Ammour.

'We moesten heel nodig plassen'

De voorbereiding op run 2 werd verstoord door een crash van de Oostenrijkse stuurman Jakob Mandlbauer. De Oostenrijkse bob moest worden weggehaald en het ijs moest worden hersteld. Tijdens het wachten op de hervatting trad er een ongemak op bij Team NL.

In de woorden van Franjic: "We stonden in een warme ruimte met heel veel hittecrème. We moesten heel nodig plassen." Dat zei hij tegen Eurosport.

Focus

Over de gedwongen pauze zei hij: "Voor ons is het makkelijker, want wij moeten ons alleen concentreren op het duwen. Maar Dave zit in een mentale focus. De tweede run was een mentaal gevecht, maar we mogen best trots op onszelf zijn."

"De tweede run was beter", reageerde Wesselink. "Er zaten nog steeds foutjes in die ik morgen wil opschonen. Maar we pakken veel plekken winst dus ik kan alleen maar tevreden zijn. Iedereen gaat langzamer en wij gaan sneller."

Voorbereiding

Janko en Jelen Franjic vertelden dat het team zich goed had voorbereid op eventuele onderbrekingen, zoals nu vlak voor hun run gebeurde. "We hebben dat in wedstrijdsimulaties gedaan en dat ging nu ook gewoon goed", zei Janko Franjic. "Het is onze verantwoordelijkheid om de focus vast te houden en dat is gelukt", vulde Jelen Franjic aan.

Timme Koster maakt zijn olympische debuut. "Tot nu toe is het fantastisch. We nemen het momentum mee naar morgen. Ik denk dat we nog beter kunnen dan we hebben laten zien." De viermansbob heeft zondag in Cortina d'Ampezzo de laatste twee runs. De derde run begint om 10.00 uur.