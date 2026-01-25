De Olympische Winterspelen komen steeds dichterbij en bij TeamNL wordt alvast vooruitgekeken naar een van de meest zichtbare momenten van het toernooi: de openingsceremonie. Opvallend genoeg spelen de langebaanschaatsers daarbij een bijrol. In plaats daarvan kiest Nederland voor twee sporters uit andere disciplines om het land te vertegenwoordigen tijdens dit bijzondere olympische moment.

De Nederlandse vlag wordt gedragen door Jens van ’t Wout en Kimberley Bos. Dat maakte chef de mission Carl Verheijen zondag bekend. Door de opzet van de Spelen zijn er twee openingsceremonies tegelijk: één in Milaan en één in Cortina d'Ampezzo.

Van ’t Wout (24) krijgt de hoofdrol in Milaan, waar hij de Nederlandse driekleur draagt in het iconische San Siro. De shorttracker is uitgegroeid tot een van de grote Nederlandse kanshebbers op goud en geldt inmiddels als boegbeeld van zijn sport. Bij zijn vorige Olympische Spelen speelde hij nog geen rol van betekenis, maar richting Milaan behoort hij tot de absolute wereldtop.

Tegelijkertijd loopt Bos (32) voorop in Cortina d’Ampezzo, het centrum van de bergsporten tijdens deze Winterspelen. De skeletonster heeft haar olympische status al bewezen. In 2022 veroverde ze brons bij de Spelen in Beijing en vorig jaar kroonde ze zich tot wereldkampioene. Met haar aanwijzing kiest TeamNL nadrukkelijk ook voor ervaring en internationale uitstraling buiten het schaatsen.

Grote eer

Verheijen vindt de vlaggendragers Bos en Van 't Wout 'inspirerende sporters'. "Als je je zoals zij met hart en ziel inzet voor je sport en echt alles geeft, dan kunnen gouden dromen werkelijkheid worden", stelt de oud-schaatser. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten."

Bos en Van 't Wout vinden het beiden een grote eer dat zij de vlag mogen dragen. Bos heeft al eens een medaille gewonnen. Zij veroverde op de Spelen in Beijing in 2022 brons in het skeleton en werd vorig jaar wereldkampioen. "Ik vind het echt een eer dat ik vlaggendrager voor TeamNL ben in Cortina d'Ampezzo, een heel mooi moment voor de sleesporters. Mijn focus gaat daarna volledig op mijn competitie: vrijdag 13 en zaterdag 14 februari moet het gebeuren."

Van 't Wout deed in Beijing 2022 niet mee om de medailles, maar is nu een van de topfavorieten. "Ik zei meteen ja toen Carl Verheijen het vroeg. Hoe bijzonder dat ik als shorttracker de vlag mag dragen. Dit gaat mij echt een boost geven", aldus Van 't Wout.