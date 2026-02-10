Jutta Leerdam ontving maandag na de 1000 meter op de Winterspelen de mooiste prijs uit haar carrière: een olympische gouden medaille. Ze was daarna uiteraard door het dolle heen, maar het uitbundig vieren kwam haar duur te staan, want de gouden plak begaf het al heel snel. Gelukkig voor Leerdam heeft ze inmiddels te horen gekregen dat ze de medaille kan laten repareren.

De organisatie van de Olympische Spelen in Milaan heeft dinsdag namelijk laten weten dat sporters hun medailles kunnen inleveren als deze mankementen vertonen. Dat gebeurde al meerdere keren tijdens het toernooi in Italië en ook Leerdam overkwam dat na haar gouden race op de schaatsbaan.

De topschaatsster was dolblij nadat ze landgenote Femke Kok aftroefde in de strijd om het goud op de 1000 meter en dus sprong ze na het ontvangen van haar medaille meerdere keren uit vreugde in de lucht. Dat bleek achteraf geen goed idee te zijn geweest, want het lintje dat aan de medaille vastzit, liet los en dat leidde zelfs tot een deuk in het eremetaal.

Volgens de organisatie gaat het om "een beperkt aantal medailles", waarbij "een aantal" problemen waargenomen is. "We hebben een oplossing gevonden en we nodigen sporters met kapotte medailles uit om ze in te leveren, zodat ze kunnen worden gerepareerd", zei een woordvoerder van de Spelen.

Meer problemen

Hoewel het volgens de organisatie slechts om enkele medailles gaat, was tijdens de eerste dagen van de Spelen te zien hoe meerdere sporters hetzelfde als Leerdam overkwam. De Amerikaanse skiester Breezy Johnson was één van hen. De medaille hield het bij haar niet eens vol tot de interviews na afloop. Ook bij Johnson scheurde de medaille van het lintje nadat ze enthousiast een paar keer in de lucht sprong. Dat gebeurde ook al bij kunstschaatsster Alysa Liu, die met het Amerikaanse team goud had gewonnen.

Nieuw medailledrama

De problemen met de medailles zijn voor de organisatie extra pijnlijk doordat er tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs ook al een rel was over de plakken. Toen beklaagden sporters zich erover dat de medailles al heel snel beschadigd raakten en zelfs begonnen te roesten. Uiteindelijk bleek dat er in het productieproces iets fout was gegaan en daarop kregen de getroffen atleten de kans om hun medaille in te ruilen voor een gloednieuw exemplaar.