Met nog maar enkele dagen te gaan tot de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen is er onrust ontstaan in het olympisch dorp. Coronabesmettingen zorgen vlak voor de start van de Spelen voor verhoogde alertheid onder de teams, ondanks het feit dat de strenge coronaregels van eerdere edities dit jaar grotendeels zijn losgelaten.

Tijdens eerdere Olympische Spelen speelde Covid een allesbepalende rol. Met name de Winterspelen van Beijing 2022 stonden volledig in het teken van quarantaines, dagelijkse tests en een strikt afgesloten bubbel, wat door sporters en media als beklemmend werd ervaren. In Milaan is die realiteit anders, maar de recente besmettingen maken duidelijk dat het virus ook deze editie nog altijd een factor kan zijn.

Covid-uitbraak

Inmiddels is duidelijk geworden dat binnen de Australische ploeg twee stafleden positief hebben getest op Covid-19. De besmettingen werden vastgesteld in het Europees Trainingscentrum van het Australian Institute of Sport in Gavirate, op ongeveer een uur rijden van Milaan. De betrokken personen vertoonden symptomen en testten eind januari positief, waarna direct extra maatregelen zijn genomen.

Volgens Chef de Mission Alisa Camplin is de situatie onder controle. Geen enkele Australische atleet die aan de Winterspelen deelneemt, heeft positief getest. Nauwe contacten van de besmette stafleden zijn onmiddellijk getest, kwamen negatief terug en kregen preventief antivirale middelen toegediend. "Dergelijke protocollen waren ook van kracht tijdens eerdere Olympische Spelen, waaronder de Winterspelen van 2022 in Beijing en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs", zo klinkt het vanuit het Australische kamp.

Waakzaamheid in het olympisch dorp

Toch zorgt het nieuws voor extra waakzaamheid binnen het olympisch dorp. Hoewel de maatregelen dit jaar minder ingrijpend zijn dan tijdens eerdere edities, nemen teams geen enkel risico in de laatste dagen voor de start van de Spelen.

Sportief gezien wil Australië zich niet laten afleiden. Het land verschijnt met 53 atleten aan de start van de Winterspelen van Milano Cortina 2026, het grootste team in twaalf jaar. De verwachtingen zijn hoog, met onder meer regerend olympisch kampioen moguls Jakara Anthony als een van de boegbeelden van het team.

Nederlandse atleten reizen af naar Milaan

Inmiddels zijn de Nederlandse atleten gearriveerd in Milaan in aanloop naar de Olympische Winterspelen. Onder hen bevindt zich ook Jutta Leerdam, die dit weekend op opvallende wijze afreisde naar Italië. De Nederlandse topschaatsster trok internationale aandacht door in grote luxe naar de Winterspelen te reizen, onder meer met een privéjet. Haar entree bleef ook bij buitenlandse media niet onopgemerkt: in Duitsland werd Leerdam zelfs al uitgeroepen tot de 'Koningin van de Spelen'.