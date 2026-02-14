Jens van 't Wout is twee gouden medailles rijker op de Winterspelen in Milaan en dat zorgt voor waanzinnige taferelen. De Nederlandse shorttracker was op de 1000 en 1500 meter de allerbeste van de wereld en zorgde voor een prachtig oranje feestje. Er is echter één klein nadeel voor Van 't Wout: qua prijzengeld schiet hij niks op met zijn tweede goud.

Van 't Wout won afgelopen week al eens goud op de 1000 meter en pakte daar de volle mep mee qua prijzengeld. Het Nederlands olympisch comité NOC*NSF keert aan medaillewinnaars eenmalig het hoogste bedrag uit dat ze kunnen verdienen. Omdat Van 't Wout al goud had, krijgt hij eenmalig 30.000 euro. Zijn tweede medaille op de 1500 meter brengt daar geen verschil in. Dat zal ook het geval zijn als hij nog medailles pakt op de 500 meter en de aflossing met de mannen.

Hoogste bedrag telt

Ter vergelijking: Femke Kok kan op de langebaan wel nog meer geld verdienen dan dat ze al heeft. Ze won zilver op de 1000 meter achter Jutta Leerdam en cashte daar 15.000 euro mee. Maar zij is topfavoriete op de 500 meter en kan met goud haar opbrengst verdubbelen als ze haar favorietenrol waarmaakt zondag. In het shorttrack gaat TeamNL vooralsnog het langebanen ruim voorbij. Nederland is daar al drie gouden medailles rijker en wachten er nog veel kansrijke afstanden.

Xandra Velzeboer

Xandra Velzeboer hoopt Van 't Wout achterna te gaan met meer gouden medailles, maar weet dus ook al dat ze in ieder geval niet meer geld krijgt dan de 30.000 euro die ze nu al heeft na haar overwinning op de 500 meter. Zij bereikte met haar vrouwelijke ploeggenoten de A-finale van de relay en hoopt woensdag daar haar nare smaak van haar valpartij op de gemengde aflossing weg te spoelen met een teammedaille. Nederland is regerend olympisch kampioen op de relay.