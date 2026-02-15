Het olympisch goud voor Femke Kok op de 500 meter in Milaan is ook nog eens flink wat geld waard. De Nederlandse topschaatsster is de allerbeste van de wereld op haar afstand en krijgt dankzij haar tweede medaille in Milaan nu het volle pond qua prijzengeld van NOC*NSF.

De sporters krijgen voor hun medailles geen vast bedrag van de organisatie bijvoorbeeld, maar zijn afhankelijk van hun eigen land. Nederland keert in Milaan voor het laatst een medaillebonus uit, na de Winterspelen in Italië verdwijnt het geldbedrag helemaal en moeten de sporters het doen met enkel hun medaille. Maar voor nu profiteert Kok nog optimaal. Haar gouden medaille is liefst 30.000 euro waard.

Beste medaille levert maximum op

Dat bedrag is het enige wat ze krijgt op de Olympische Spelen, ongeacht haar andere resultaten. Het zilver op de 1000 meter is in één klap niks waard geworden. Had ze alleen dat zilver gewonnen, dan had ze in totaal 15.000 euro gekregen. Het Nederlands olympisch comité NOC*NSF geeft namelijk alleen voor de beste medaille de bijbehorende bonus. Nu dat zilver is opgevolgd met goud krijgt Kok daar de maximale bonus voor, 30.000 euro dus.

Jutta Leerdam

Kok doet ook nog mee aan de 1500 meter, maar kan daar niks anders dan een medaille pakken. Het geld voor haar is al vergeven. Dat is bijvoorbeeld ook het geval voor Jutta Leerdam, die achter Kok op de 500 meter tweede werd en zilver pakte. Door haar gouden medaille op de 1000 meter was zij al verzekerd van het maximale bedrag wat daaraan verbonden is.

Historie Kok

Ook het olympisch record wat Kok reed op de 500 meter levert haar geen extra geldbedrag op. Bij een wereldrecord had de internationale schaatsunie ISU wel weer een bonus uitgekeerd. Kok schrijft desondanks historie. De 500 meter vrouwen was de enige olympische afstand waar Nederland nog geen kampioen op was geworden. Zij is nu ook nog eens dertig races op rij ongeslagen op de korte sprint.