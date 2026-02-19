Het normaal zo spectaculaire halfpipe freestyle skiën werd donderdagavond ineens opgeschrikt door een zware crash. Het publiek in Livigno werd muisstil toen de Canadese Cassie Sharpe na haar sprong hard onderuitging en roerloos in de sneeuw bleef liggen. De voormalig olympisch kampioene moest uiteindelijk per brancard van het parcours worden afgevoerd.

De 33-jarige Sharpe kwam tijdens haar tweede kwalificatierun verkeerd neer bij de landing van een trick. Ze verloor haar ski’s en stokken en bleef minutenlang in de sneeuw liggen. Medisch personeel snelde direct naar haar toe, terwijl de andere deelneemsters bovenaan de halfpipe geschrokken wachtten. Waarna de wedstrijd logischerwijs werd stilgelegd.

Drama op de halfpipe

Zo’n tien minuten kreeg Sharpe medische hulp op de piste. Met een nekbrace om werd ze voorzichtig op een brancard gelegd en van het parcours geholpen. Terwijl ze werd afgevoerd, stak ze kort haar hand omhoog richting het publiek. Een hoopgevend teken dat ze bij bewustzijn was.

De crash kwam op een pijnlijk moment. Sharpe, olympisch kampioene van 2018 in Pyeongchang en zilverwinnares in Peking, was op weg naar een finaleplaats. Met een score van 88,25 stond ze na haar eerste run zelfs tweede, terwijl de beste twaalf zouden zich plaatsen voor de eindstrijd. Haar valpartij maakte in één klap een einde aan haar jacht op nieuw olympisch succes.

Tekst gaat verder onder foto

i Cassie Sharpe blijft roerloos liggen nadat ze tijdens haar halfpipe run ten val kwam. ©Getty Images

Rentree pijnlijn ten einde

Haar aanwezigheid op deze Spelen was sowieso al bijzonder. Na haar zilveren medaille in Peking nam Sharpe twee jaar pauze om te bevallen van haar dochter Louella. In september 2024 keerde ze terug in het wereldbekercircuit, waar ze opnieuw podiumplaatsen pakte. In januari won ze voor de derde keer in haar carrière de X Games en in 2025 veroverde ze bovendien brons op de wereldkampioenschappen.

In de Italiaanse sneeuw leek ze op weg naar het volgende succes, totdat het noodlot toesloeg. Hoe ernstig de blessure is, is nog niet bekend. Maar er lijkt in ieder geval een streep te gaan door haar derde olympische finale.

Lindsey Vonn

De val van Sharpe is niet het eerste schrikmoment deze Winterspelen. Eerder zorgde ook de zware crash van skilegende Lindsey Vonn voor wereldwijde opschudding. De 41-jarige Amerikaanse ging tijdens de eerste meters van de olympische afdaling onderuit door een poortje dat ze raakte. Ze verloor de controle en tolde meerdere keren over de ijzige piste, waarna ze per helikopter werd afgevoerd.

Vonn bleek een gecompliceerde beenbreuk te hebben opgelopen en onderging meerdere operaties. Inmiddels heeft ze het ziekenhuis verlaten en werkt ze in de Verenigde Staten aan haar revalidatie. Met een bijzonder gebaar sloot ze haar verblijf in Italië af door de vele knuffels die ze van fans ontving te doneren aan zieke kinderen in het ziekenhuis. "Niets in het leven is gegarandeerd. De rit was de val waard", liet ze weten. Een duidelijke boodschap dat haar verhaal in de sneeuw nog niet voorbij is.