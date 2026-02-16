Het onderdeel slalom bij de mannen op de Olympische Spelen in Milaan is uitgemond in een waar slagveld. De grote topfavoriet Atle Lie McGrath miste een poortje en skiede daarna woedend weg. Het goud was voor de Zwitser Loïc Meillard.

De slalom bij het skiën werd een ware slijtageslag. Door slechte weersomstandigheden was het zeer lastig om tot een goede tijd te komen op de piste in Bormio. Onder meer de Noors-Amerikaanse topfavoriet Atle Lie McGrath had daar last van, en zag zijn olympische droom in duigen vallen.

Harde sneeuwval

McGrath had nog mazzel tijdens de eerste van twee runs op de slalom. De Noorse atleet mocht als eerste vertrekken en had daardoor weinig last van de harde sneeuw die later kwam opsteken. Slechts enkele kleine sneeuwvlokjes vielen tijdens de eerste run van de topfavoriet. Iedereen die daarna kwam, had in steeds oplopende mate last van het harde gesneeuw.

Resultaat was dan ook dat de Noorse topper na de eerste run aan de leiding ging. Hij had enkele tienden voorsprong op de concurrentie. Opmerkelijk genoeg haalde maar liefst 56 van de 95 skiërs de finish niet tijdens de eerste run, waarmee de slalom er voor hen dus al halverwege opzat.

Diskwalificatie

In de tweede run hoefde McGrath dus alleen nog maar een redelijke run neer te zetten om het goud veilig te stellen. Dat ging echter gruwelijk mis. Druk in de weer tijdens zijn tweede run miste de Noor een poortje. Dat levert directe diskwalificatie op, waardoor zijn grote droom in een nachtmerrie veranderde. Het zorgde voor een woedende atleet, die woest zijn skistokken weggooide en moederziel alleen vertrok om in zijn eentje uit te huilen.

Loïc Meillard

Zwitser Meillard had na de eerste run nog een achterstand van 0,59 seconden, maar toonde zich het sterkst in de tweede run. Daarmee pakte hij goud en bezorgde Meillard Zwitserland alweer de vierde gouden medaille binnen het mannenskiën. Achter hem pakte de Oostenrijker Fabio Gstrein zilver op 0,35 seconden, terwijl het brons voor de Noor Henrik Kristoffersen was op ruim een hele seconde.

Braziliaan Braathen

Onder de uitvallers zat ook de Braziliaan Lucas Pinheiro Braathen die tijdens de reuzenslalom nog voor historie had gezorgd. Hij was toen de eerste Zuid-Amerikaan ooit die een olympische titel, en medaille, wist te grijpen. Ook de olympisch kampioen van 2022, de Franse Clément Noël, haalde de finish niet.



