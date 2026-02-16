Wat een avond moest worden waarop ze haar klasse opnieuw zou onderstrepen, eindigde voor Eileen Gu in een zilveren plak. De 22-jarige Chinese wereldster zag in het besneeuwde Livigno hoe de big air-finale uitmondde in een spektakelstuk waarin details het verschil maakten en goud op het allerlaatste moment uit haar handen glipte.

Eileen Gu moest uiteindelijk buigen voor de Canadese Megan Oldham, die met een ijzersterke score het goud pakte. Het brons ging naar de Italiaanse Flora Tabanelli, tot groot genoegen van het thuispubliek. De finale begon al rommelig. Door hevige sneeuwval en harde wind werd de start met meer dan een uur uitgesteld. Toen er eindelijk gesprongen kon worden, lag het niveau direct torenhoog. Elke atlete kreeg drie pogingen, waarbij de twee beste sprongen telden. Eén misstap kon daardoor fataal zijn.

Volgende zilveren plak

Voor Gu kwam het zilver na een veelbesproken aanloop naar deze wedstrijd. Als enige vrouw op deze Spelen doet ze mee aan drie onderdelen: big air, slopestyle en halfpipe. Op de slopestyle bij de vrouwen pakte ze eerder deze Spelen al zilver, maar richting de big air zorgde de planning voor frustratie. De finale viel samen met een belangrijke halfpipe-training, iets waarover ze openlijk haar onvrede uitte richting de internationale skifederatie FIS. Volgens Gu zou het najagen van meerdere disciplines 'niet bestraft moeten worden'.

Op de schans leverde ze echter gewoon. Met een sterke tweede sprong stelde ze haar podiumplek veilig en even leek goud binnen handbereik. Maar Oldham ging in de slotronde nog over haar score heen, waardoor Gu moest toekijken hoe de Canadese het feest vierde. Achter het podium speelde zich nóg een dramatisch moment af. De Britse Kirsty Muir eindigde opnieuw als vierde. In haar laatste poging ging ze vol voor een nieuwe trick om het podium te heroveren, maar ze kwam hard ten val.

'Rijkste olympiër'

Buiten de piste blijft Gu ondertussen minstens zo veelbesproken. De 22-jarige, die in 2019 de opvallende keuze maakte om namens China uit te komen in plaats van de Verenigde Staten, dook deze week ook op in buitenlandse media vanwege vermeende miljoenenbetalingen vanuit Peking. Volgens uitgelekte begrotingsdocumenten zou zij de afgelopen jaren miljoenen hebben ontvangen in aanloop naar deze Spelen, iets wat in China voor discussie zorgde.

Financieel behoort ze al langer tot de absolute wereldtop. Met tientallen miljoenen aan sponsorcontracten en commerciële samenwerkingen geldt ze als de bestbetaalde olympiër van deze Winterspelen. Maar in Livigno leverde dat geen enkel voordeel op: daar telden alleen de sprongen. Maandag moest ze dus wederom genoegen nemen met zilver. Maar met de halfpipe nog te gaan is een gouden plak nog altijd mogelijk voor de wereldster.