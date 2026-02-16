Eileen Gu is samen met Jutta Leerdam en Lindsey Vonn een van de internationale supersterren op de Olympische Winterspelen in Milaan. De Chinese freestyleskiester is nu echter boos op de planning bij het evenement en voelt zich benadeeld.

Dat zit zo. Gu heeft een uniek programma op deze Olympische Spelen. De 22-jarige Chinese doet namelijk mee aan drie verschillende onderdelen: de big air, de halfpipe en de slopestyle.

'Zou niet bestraft moeten worden'

Op haar Instagram laat Gu weten blij te zijn met het behalen van de finale op de big air, maar die blijdschap maakt al gauw plaats voor boosheid. De finale van het onderdeel valt namelijk samen op de dag dat er een belangrijke training voor de halfpipe op het programma staat. Dat is tegen het zere been van Gu en daarbij richt ze zich vooral op de internationale skifederatie FIS.

"Er is een 100% overlap, dus ik mis nu een belangrijke training op de halfpipe", begint Gu haar relaas. "Ik heb om eerlijke alternatieven gevraagd, zoals een training met de snowboarders of een uurtje trainen voor mezelf, maar tevergeefs. Geen enkele andere vrouw op de halfpipe doet een ander onderdeel mee en dat is logisch: halfpipe is anders omdat het een eigen training vereist."

Gu voelt zich dan ook benadeeld, omdat ze zo'n uniek programma heeft. "Op de Olympische Spelen dromen atleten groots en die dromen worden werkelijkheid. Dit besluit is teleurstellend voor mij omdat het lijnrecht tegenover de idealen van de Spelen staat. Ik ben bedroefd om de harde lijn die de FIS heeft gekozen. Dat ik het aandurf om als enige vrouw aan drie evenementen deel te nemen, zou niet bestraft moeten worden."

Gu won op de Olympische Winterspelen in Peking in 2022 goud op de big air, goud in de halfpipe en zilver op de slopestyle. In Milaan won ze tot nu toe zilver op de slopestyle.

Model

Gu is een bekend gezicht binnen- en buiten de sportwereld. De Chinese verdiende volgens zakenblad Forbes in 2025 tientallen miljoenen met sponsorcontracten en commerciële samenwerkingen. Ze werkte onder meer samen met luxemerken als Louis Vuitton en Tiffany & Co., en sloot deals met bedrijven als Porsche en Red Bull. Daarmee geldt ze als de bestbetaalde olympiër van deze Winterspelen.