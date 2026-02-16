Ireen Wüst en Irene Schouten kroonden zich bij de vorige Winterspelen nog tot olympisch kampioen, maar in Milaan zijn ze in een totaal andere hoedanigheid aanwezig. Beide ex-topschaatssters zijn namelijk analist voor de NOS. Maandag is er een rustdag in het schaatstoernooi en dat was een mooi moment voor de twee om zich samen eens flink in het zweet te werken.

Wüst en Schouten zijn deze weken veel op de buis in hun rol, want de publieke omroep zendt alles uit van de Winterspelen en daarbij is er vanuit Nederlands oogpunt natuurlijk veel aandacht voor het schaatsen. De twee voormalige wereldtoppers laten vanuit de schaatshal in Milaan hun licht schijnen op alles wat er gebeurt.

'Lekker uurtje knallen'

Hoewel ze deze keer niet hoeven te presteren in Milaan betekent dat niet dat ze stilzitten rondom hun werk tijdens de Spelen. Wüst en Schouten besloten maandag samen te gaan crossfitten. Dat deden ze niet met z'n tweeën, want er waren nog twee bijzondere ex-schaatsers bij.

Letitia de Jong, de vrouw van Wüst, en Martin Hersman, die commentaar geeft bij de wedstrijden namens de publieke omroep, werkten zich ook in het zweet. Schouten deelde op haar Instagram een foto van het viertal na hun training en plaatste ook nog een beeld waarop ze zelf zware gewicht voor zich uit duwt. "Lekker uurtje knallen", schrijft de drievoudig olympisch kampioene bij de foto.

Olympische legendes

Met name voor Wüst zal het ontzettend wennen zijn om eens niet als sporter aanwezig te zijn bij de Spelen, want zij maakte in 2006 haar olympische debuut en was ook bij de vier edities erna actief als schaatsster. Bij elke editie pakte Wüst een individuele gouden medaille en daarmee is ze de enige persoon die dit op vijf achtereenvolgende Spelen presteerde. Wüst is ook de succesvolste Nederlandse winterolympiër ooit met zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons.

Schouten kroonde zich bij de vorige Spelen in Peking tot de koningin van de Winterspelen door drie keer goud en een keer brons te pakken. Ze was de beste op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart en eindigde samen met Wüst, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud als derde op de ploegenachtervolging. Schouten had in 2018 ook al eens brons gepakt op de mass start.