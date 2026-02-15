Irene Schouten was jarenlang een van dé boegbeelden van het Nederlandse schaatsen en na het plotseling einde van haar loopbaan maakt ze nu indruk als analist. Ook op de Winterspelen van Milaan is de Noord-Hollandse weer aanwezig en ze treft daar een goede bekende.

Schouten (33) reed tussen 2015 en 2024 onder meer drie olympische titels, negen wereldtitels en vijf Europese titels bij elkaar. Ze deed dat op de 3000 meter, de 5000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Na die successen, en ook na de minderen momenten, verscheen ze voor de camera en doorgaans werden dan de vragen gesteld door Bert Maalderink.

Ook in Milaan is Maalderink van de partij en net als eigenlijk altijd zorgen zijn interviews weer voor fel uiteenlopende meningen. De een geniet van zijn scherpte, de ander vindt hem veel te kritisch. Met name zijn gesprek met Jutta Leerdam deed nogal wat stof opwaaien.

'Waar gáát dit over?'

Schouten gaat in het Noord-Hollands Dagblad in op de gesprekken die zij in het verleden als actief schaatsster had met Maalderink en neemt geen blad voor de mond. "Ik zal je eerlijk zeggen dat ik die interviews soms best irritant vond", stelt ze duidelijk. "Dan dacht ik weleens: waar gáát dit over? Ik zei in die gesprekjes wel altijd wat ik ervan vond."

"Ik had altijd het besef: dit hoort er gewoon bij", gaat Schouten verder. "Dit is ook deel van het werk. Mensen zijn benieuwd naar de verhalen achter de sporter. Maar fijn was het niet altijd. Je hebt schaatsers die doen hun verhaal, lopen weg bij de microfoon en kijken niet meer achterom. Die kijken niks terug, lezen niks. Dat leerde ik pas richting het einde van m’n carrière.’’

Jutta Leerdam

Leerdam was vlak voor aanvang van de Spelen dus ook niet te spreken over de werkwijze van Maalderink. Zijn vragen over de opmerkelijke blessurebehandeling die ze onderging langs de ijsbaan vielen bepaald niet goed. De Westlandse was even daarvoor teruggekomen op haar besluit om niet met de media te praten, maar na het gesprek met de NOS besloot ze alsnog de andere verslaggevers over te slaan. Schouten dacht daar het hare van: