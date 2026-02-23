De Duitse voormalig topschaatsster Anni Friesinger-Postma won in het verleden meerdere gouden olympische medailles. Tegenwoordig heeft ze het echter een stuk lastiger met de Olympische Spelen. Zo moet ze na de Spelen in Milaan een gedwongen pauze inlassen.

Friesinger schreef gedurende haar carrière de nodige olympische successen op haar naam. Zo won ze goud op de 1500 meter in Salt Lake City (2002). Daarnaast pakte ze twee keer olympisch goud op de ploegenachtervolging, in Turijn (2006) en Vancouver (2010). Ook veroverde ze brons op de 1000 meter in Nagano (1998) en op de 3000 meter in Turijn.

Actief op de Spelen

Inmiddels hangen de schaatsen van Friesinger al ruim vijftien jaar aan de wilgen. Toch was ze actief op de Spelen in Milaan. Ze was namelijk naar het Italië afgereisd om commentaar te leveren voor de uitzendingen van Eurosport.

Problemen

Deze job bracht echter de nodige problemen met zich mee voor het Duitse schaatsicoon, zo liet ze maandag weten op haar Instagram-story. Ze deelde daarop een foto waarin ze vertelt dat ze een 'verplichte pauze' heeft.

De reden voor die verplichte pauze? "Mijn rug werkt op dit moment totaal niet mee", zo schrijft Friesinger. Ze legt vervolgens ook de reden uit: "Na vele uren olympisch commentaar geven en meerdere duizenden kilometers reizen lukt er dan ook niet meer."

Niet zoals in 2002

De fysieke gesteldheid van het Duitse schaatsicoon is dus niet meer wat het ooit geweest is. Zo was ze er in 2002, toen ze haar olympische titel haarde op de 1500 meter, een stuk beter aan toe. Onlangs blikte ze op Instagram terug op deze prestatie. Bij een filmpje met foto's van de gouden race in Salt Lake City begon ze met de woorden: "Wanneer dromen uitkomen".

"De verjaardag van mijn eerste olympische gouden medaille op de 1500 meter in Salt Lake City…", zo vervolgde Friesinger, die vierentwintig jaar geleden haar grootste sportprestatie ooit behaalde. "Voor elke atleet is dit het ultieme doel, en de foto's spreken boekdelen over de emoties, het harde werk, de passie en de opofferingen die gepaard gaan met zo'n overwinning en de weg ernaartoe."

"De voorbereiding duurt jaren; je hebt zelfvertrouwen nodig, een goed team en steun, en ook een beetje geluk op zo'n belangrijke dag", sloot de Duitse haar bericht af.