Rondom de Olympische Winterspelen in Milaan worden nieuwe kampioenen gekroond. Ook duiken voormalig kampioenen op, zoals de ook in Nederland geliefde Duitse ex-topschaatsster Annie Friesinger.

Friesinger werkt voor de Duitse tak van Eurosport en geeft commentaar bij het langebaanschaatsen. Dat deed ze ook bij de olympische 500 meter, waarop Femke Kok met een vlekkeloze rit de rest van het veld ver achter zich liet.

Rustdag

In Milaan staan er tamelijk veel schaatsnummers op de agenda. Op de langebaan zijn er de vijf individuele afstanden per geslacht en daar komen twee nieuwere disciplines bovenop (team pursuit en massastart) waarvoor ook nog voorrondes worden gereden.

Ondanks die stortvloed aan wedstrijden is de tweede maandag van deze Olympische Winterspelen wat de langebaan betreft een rustdag. Friesinger schrijft in een story op Instagram: "Vandaag geen schaatswedstrijden in Milaan. Dat voelt een beetje vreemd. Het is hier een typische maandag. De kinderen zijn na de vakantie weer naar school. De winter is terug en er wordt veel werk afgemaakt."

Anni Friesinger over Femke Kok en Jutta Leerdam

Over Leerdam en Kok zegt ze: "Ik ben ook ontzettend blij dat Jutta Leerdam hier heeft geleverd en zilver heeft gewonnen. De vrouwen hebben respect voor elkaar en pushen elkaar naar persoonlijke records."





Friesinger was een veelzijdige schaatsster. Ze haalde olympische plakken op de 1000, 1500 en 3000 meter plus op de team pursuit. Ook werd ze meerdere malen Europees en wereldkampioene allround.

Kok heeft later deze Spelen de kans om in de voetsporen van Friesinger te treden, want de Duitse won haar enige individuele gouden olympische medaille in 2002 op de 1500 meter. De Nederlandse rijdt vrijdag die afstand in Milaan en dat wordt pas de eerste keer dat ze een interationale wedstrijd daarop gaat rijden.