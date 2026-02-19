Nederland vierde weer een feestje bij het shorttrack op de Winterspelen. De broers Melle en Jens van 't Wout zorgden met twee medailles voor vertederende beelden op de 500 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer genoot ook mee van de twee plakken.

"Of ik heb genoten van de broertjes Van 't Wout?", vraagt Timmer zich hardop af in gesprek met Sportnieuws.nl. Het antwoord laat zich raden: "Zeker wel! Omdat ze als wens hadden om als broertjes op het podium te staan, dat zag je ook echt."

De broertjes Van 't Wout plaatsten zich net als Teun Boer voor de finale met daarin twee Canadezen. De een zorgde voor een val van Boer, die buiten de medailles viel. Daardoor kon de jarige Melle er vandoor, maar bleek hij niet snel genoeg om winnaar Dubois te achterhalen. "Een supermooi verjaardagscadeau. Goud zat er niet in, maar zilver en brons waren ze superblij mee. Dat is natuurlijk ook knap."

Broertjes met medaille

Geeft het ook vleugels als je samen met je broer een medaille kan pakken? "Ik weet niet hoe dat is, maar het lijkt mij wel heel bijzonder als je met je broer of zus een medaille gaat winnen. Natuurlijk is dat wel gaaf." Jens van 't Wout had al twee gouden medailles dankzij winst op de 1000 en 1500 meter. Nu hebben ze ook elk een plak die volgens hen aanvoelt als goud.

Misschien zit er nog meer in. Bij de mannen maakt Nederland nog kans op de aflossing. Daarnaast rijden Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting nog de 1500 meter.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.