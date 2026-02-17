De snowboardsters op de Olympische Winterspelen hebben dinsdag slecht nieuws gekregen. Ze zouden dinsdagmiddag strijden om de medailles op het onderdeel slopestyle, maar de finale kan niet doorgaan vanwege het weer.

Voor snowboarden is natuurlijk belangrijk dat er sneeuw op de pistes ligt en dat is het probleem niet, want het sneeuwde de afgelopen uren flink in Livigno. Die sneeuwval was echter te hevig en dus heeft de organisatie van de Winterspelen besloten om de finale van de slopestyle bij de vrouwen af te lasten. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wel gehouden wordt.

In de finale staan overigens geen Nederlandse vrouwen, want Melissa Peperkamp en Romy van Vreden kwam niet door de kwalificaties. Met name voor Peperkamp was het erg zuur. Zij leverde een sterke run af en leek genoeg te hebben gedaan voor een plek in de eindstrijd, maar de jury was het daar niet mee eens. Ze eindigde op de dertiende plek, terwijl er twaalf vrouwen meedoen aan de finale.

Het weer zorgt ook voor problemen bij het skiën. Het is nog even afwachten of de freestyleskiërs in actie kunnen komen op de aerials. De organisatie stelde de kwalificatieruns uit en hoopt die later dinsdagmiddag alsnog te laten starten. Met sneeuwscheppen probeerden medewerkers de steile schans van de meeste sneeuw te ontdoen.

Meer problemen door de sneeuw

De sneeuw zorgde maandag ook al voor ongemak. De finale van het onderdeel big air bij freestyleskiesters begon meer dan een uur later. De derde sprong bij de landenwedstrijd in het schansspringen werd afgebroken en telde niet meer mee in de eindstand. Dat leidde tot enorme woede bij het Duitse team. Zij vielen door dat besluit namelijk net naast het podium.