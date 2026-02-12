Voor snowboarder Glenn de Blois liep de achtste finale van de snowboardcross uit op een grote deceptie. Door een misstap verloor de Nederlander veel tijd, waarna uitschakeling volgde. Desondanks is De Blois vooral erg trots op zijn deelname.

" Dat het zo eindigt, is wel jammer. Maar het zijn wel de 32 beste snowboarders van de wereld waar ik tussen sta. Dus ik ben trots op mezelf", aldus een opgewekte De Blois na afloop tegen Eurosport.

'Had het anders gewild'

"Tuurlijk vind ik het vervelend dat het zo is gelopen en ik had het graag anders gewild", zo vervolgt de Nederlander. "Maar wat moet ik doen? In een hoekje gaan zitten en gaan huilen?"

De kwalificatie op de snowboardcross verliep nog verdienstelijk voor de Zuid-Hollander. Als achtste van de 32 was de hoop om ver te komen hoog. De achtste finale begon bovendien ook nog goed, tot een cruciaal moment. "Bij het derde obstakel zat ik teveel op mijn voorste been en raakte ik uit balans. Ik zat op dat moment nog wel achter Dusek, maar daarna kwam de rest snel dichterbij."

'Mijn moeder is trots op me'

Uiteindelijk maakte de Westlander ook nog een misstap, waardoor hij zoveel snelheider verloor dat alle drie zijn tegenstanders hem inhaalden. Daarmee zitten de Olympische Spelen er definitief op voor de crosser. "Maar mijn moeder is trots op me", zo besluit De Blois.

Deelname

Het had weinig gescheeld of de Nederlander had überhaupt niet mogen uitkomen op de Olympische Spelen. De crosser voldeed weliswaar aan de internationale eisen van het IOC, maar nét niet aan de nationale eisen van het NOC*NSF. Door verschillende omstandigheden, waaronder blessures, strijkte het nationale comité over haar hart. De Blois mocht toch meedoen, en bewees opnieuw thuis te horen in de top van de snowboardcross.