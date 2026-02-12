Het gaat daags na de 1.000 meter voor mannen op de Olympische Winterspelen in Milaan nog altijd over de ongelooflijke domper voor Joep Wennemars. De Nederlandse schaatser werd gehinderd door zijn tegenstander en dat kostte hem een medaille. Wennemars sprak zijn teleurstelling uit op Instagram en talloze van zijn collega's kwamen met berichten van steun.

Wereldkampioen Wennemars was woensdagavond bezig aan een sterke race, toen hij op de laatste kruising werd gehinderd door zijn directe tegenstander Lian Ziwen. Daardoor verloor de Nederlander tijd en greep hij naast een medaille. De woede en het ongeloof waren na de finish van het gezicht van de schaatser van Team Essent te scheppen. "Mijn olympische droom naar de klote", stak hij zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken in gesprek met de NOS.

Daags na de domper voor Wennemars, kan hij rekenen op steun vanuit Nederland. Nadat hij zijn teleurstelling én zijn plannen uitsprak in een bericht op Instagram, ontving hij duizenden reacties. Collega-schaatsers, voetballers, vloggers, sporticonen, rappers; iedereen schaart zich achter de Dalfsenaar.

'Jij kan dit omdraaien en rechtzetten'

Jutta Leerdam, die maandag het eerste goud veroverde voor Nederland op dezelfde afstand voor vrouwen, kreeg het schaatsdrama natuurlijk ook mee en besloot via Instagram haar collega te steunen. "We leven allemaal met je mee", laat ze weten. Bovendien heeft ze er alle vertrouwen in dat Wennemars op de andere twee afstanden sportieve revanche kan nemen.

Leerdam is zeker niet de enige schaats(t)er die steunt betuigt aan Wennemars. Ook zijn vriendin en collega-schaatsster Suzanne Schulting reageerde. 'Heel erg trots', liet ze weten, evenals Joeps broertje Niels Wennemars. 'Een groots sportman. Ongelofelijk trots', stak hij zijn broer een hart onder de riem.

Verder kreeg Wennemars reacties van onder anderen Tim Prins, de concurrent die op bijzonder pijnlijke wijze naast een ticket voor de Spelen greep. Maar ook de andere sprinters van Team Reggeborgh lieten van zich horen. Jenning de Boo, die zilver pakte op de 1000 meter, reageerde met een hartje. Kjeld Nuis met een gespierde arm.

Oud-schaatser Thomas Krol, winnaar van de 1000 meter op de Spelen van 2022 heeft een duidelijke boodschap: "1500 wordt voor jou!" Ook onder meer Sebas Diniz, Dai Dai N'tab, Peder Kongshaug, Antoinette Rijpma-de Jong en Stefan Westenbroek lieten een bericht van steun achter. Peder Kongshaug, wereldkampioen op de 1500 meter, heeft aan een woord genoeg: "Hartverscheurend."

Hart onder de riem

Ook bekende Nederlanders is het schaatsdrama niet ontgaan. Naast sporticonen als Tim Coronel, Naomi van As en voetballers als Denzel Dumfries en Mexx Meerdink, scharen ook diverse rappers, zangers en reality-persoonlijkheden zich massaal achter Wennemars.