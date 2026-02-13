Wat smaakt de gouden plak van Jens van 't Wout goed. De Nederlandse topshorttracker zegevierde donderdag bij de olympische 1000 meter. Twee dagen eerder was hij nog de gebeten hond bij de gemengde aflossing.

In de halve finale van de gemengde aflossing bij de Olympische Winterspelen in Milaan reed het Nederlandse team een rommelige race. Een wissel verliep niet vlekkeloos, Xandra Velzeboer viel en Van 't Wout kreeg kritiek vanwege de keus om te temporiseren, in plaats van op koppositie vol door te rijden.

Stress

"Ik had na afloop van die gemengde aflossing wel een beetje stress", bekende Van 't Wout vrijdag.

Hij legt uit waar het door kwam: "Ik dacht toch: wat is er aan de hand? Alle messen van mijn schaatsen voelden slecht. Dat heb ik nog nooit gehad. Met Kip Carpenter hebben we de beste materiaalman die er is. Ik had wel de hoop dat hij het kon maken. Hij bleef er zelf ook heel rustig onder. Ik wist: als hij er alle vertrouwen in heeft, dan heb ik ook alle vertrouwen in hem. In de finale van de 1000 meter had ik het beste materiaal dat ik kon wensen."

'Hoe dan?'

Van 't Wout kan ook een dag na de olympische 1000 meter nog niet geloven dat hij een gouden medaille heeft gewonnen. "Na de finish overheerste bij mij het gevoel van: hoe dan? Het ging niet zo goed in het wereldbekercircuit en nu win ik de belangrijkste wedstrijd. Dat moet nog steeds even bij me doordringen", vertelde de 24-jarige Nederlander vrijdag na de training in de wedstrijdhal, waar hij zich voorbereidt op de 1500 meter van zaterdag.

Knop

Van 't Wout vindt het niet lastig om de knop snel weer om te zetten. "Deze afstand is nu geweest. Ik ga vanavond nog even naar het TeamNL Huis voor de huldiging om het helemaal af te sluiten. Daarna moet ik me gewoon weer klaarmaken voor de volgende wedstrijd", aldus Van 't Wout.

"Natuurlijk is het fijn dat ik dit nu heb behaald. Het heeft me heel veel vertrouwen gegeven. Ik kan van de 1000 meter alleen niets meenemen naar de 1500 meter. Dat is zo'n andere wedstrijd. Op die andere afstand zijn weer andere jongens sterk."