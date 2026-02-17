Het zijn tot nu toe nog niet de Olympische Spelen van Hanne Desmet op de individuele onderdelen. De beste shorttrackster van België stelde vooral teleur op haar favoriete 1000 meter. Dat zorgde voor veel frustratie bij de Vlaamse atlete.

Desmet was met veel vertrouwen afgereisd naar Milaan. Alle focus lag op één specifiek doel. Het behalen van een individuele olympische medaille, net als in Peking. In 2025 werd de atlete uit Wilrijk wereldkampioen op de 1000 meter, waardoor ze tot de favorieten behoorde om olympisch eremetaal. Maar in de halve finale ging het gruwelijk mis voor de Belgische die wordt getraind door haar Amerikaanse vriend, oud-schaatser Joey Mantia.

Diskwalificatie

In de halve finale probeerde de 29-jarige Vlaamse een plekje te winnen met een gedurfde inhaalactie. Dat ging echter helemaal mis. Desmet raakte de Zuid-Koreaanse Gilli Kim, waarna ze beide onderuit gingen. Gevolg was dat Kim doorging naar de finale, en de Belgische werd gediskwalificeerd op haar favoriete onderdeel. "Ik deed een verkeerde opzet", aldus Desmet na afloop van de race tegenover Sporza.

'Lompe actie'

" Ik voelde meteen dat het mis was en probeerde even snel weer in te houden, maar onze schaatsen raakten elkaar toch nog", zo vervolgt de schuldbewuste Belgische. "Het was een hele lompe actie van mezelf."

"Ik had op voorhand te weinig nagedacht. Je moet natuurlijk snelheid hebben om iemand in te halen, maar nu probeerde ik er maar zomaar tussen te springen", zo vervolgt Desmet. "Ik weet niet waarom ik dacht dat het een goed idee was. Die realisatie kwam ook snel naar boven en ik probeerde nog te stoppen, maar het was al te laat."

' Gênant'

De Belgische shorttrackster maakt wel vaker foutjes, maar aan haar ervaring kan dat niet liggen. " Normaal maak ik zulke fouten niet. Ik ben echt heel teleurgesteld", aldus de tweevoudig olympisch medaillewinnares. "Ik ben ervan overtuigd dat ik thuishoor in die finale, maar er op deze manier uitliggen, is gewoon gênant."

Desmet pakte wel al een bronzen medaille met de gemixte relay namens België. Ook is haar doel om net als in Peking, toen ze brons pakte op de 1000 meter, een individuele medaille te pakken nog altijd mogelijk. Vrijdag neemt ze nog deel aan de 1500 meter. "Dat is typisch shorttrack, het blijft maar doorgaan. Het zal dan maar moeten gebeuren op de 1500 meter", zo besluit een strijdvaardige Desmet.

Suzanne Schulting

Net als Desmet staat ook Suzanne Schulting aan de start van de 1500 meter. De drievoudig olympisch kampioene trainde in het verleden veelvuldig met de Belgische, maar begin 2024 ging het mis tussen de twee. Op het WK botsen de twee tijdens de 1000 meter en daar hield Schulting een enkelbreuk aan over. De emoties liepen in de periode daarna flink op en in aanloop naar de Spelen schreven Belgische media dan ook over 'een oude rekening die nog open staat'.