Eén ding is zeker: Femke Kok verlaat de Olympische Winterspelen met een tas vol eremetaal. Ze won goud op haar 500 meter en werd tweede achter Jutta Leerdam op de dubbele sprint. Mogelijk komt er nog een medaille bij als Kok vrijdag verrast op de 1500 meter. Met haar olympische titel heeft ze in ieder geval al haar 'moment of fame' gepakt.

Kok begon de Spelen in Milaan uitstekend. Op de 1000 meter scherpte ze het olympische record aan. Dat bleef uiteindelijk luttele minuten staan, want Leerdam dook er niet veel later onder. Toch kwam de zo gedroomde olympische titel, op de afstand die ze al jaren domineert. Kok hield huis op de 500 meter en won goud in een olympisch record.

"Zo had ik het gedroomd en het is ook nog gelukt", sprak Kok na haar winnende race tegen de NOS. "Ik was zo gespannen, want iedereen verwacht dat je het gaat doen." De Nederlandse stond strak van de spanning. "Het moet nog even landen", zei een emotionele Kok, "alles gaat zo snel."

Virale TikTok-video dankzij Jenning de Boo

Inmiddels is Kok al een paar dagen trotste bezitter van olympisch goud. Daar maakte ze een video van voor TikTok, die rap viraal ging. Op de beelden is te zien hoe Kok haar medaille grijpt en een populaire tekst playbackt: "Ik heb de enige 24-karaats gouden La Bew Bew. Dit is echt 24-karaats goud, gemaakt in de vorm van een Labubu (populair speeltje, red.)."

De video is binnen een paar dagen al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Ook zijn er bijna 130 duizend likes op gegeven. "Beetje divagedrag hoor dit", reageert Koks teamgenoot Jenning de Boo er gekscherend onder. Hij blijkt ook de boosdoener. Onder de reactie van iemand die stelt dat Kok niet het persoon is om zo'n video te maken, schrijft de topschaatsster: "Dit was Jenning zijn idee."

1500 meter

Vrijdag komt Kok nog een laatste keer in actie in Milaan. Dan rijdt ze verrassend de 1500 meter. "Ik ben een outsider. Dit wordt mijn eerste internationale 1500. Dat klinkt eigenlijk best wel lullig, bedenk ik mij nu", vertelde Kok lachend na haar laatste training in het Milano Speed Skating Stadium tegen onder meer Sportnieuws.nl.

"Het is een eer dat ik mag rijden en ik heb ervoor gestreden. Ik wilde het heel graag en dat is gelukt. Nu ga ik er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen."