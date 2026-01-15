Dat Suzanne Schulting ook als shorttrackster naar de Olympische Spelen in Milaan mag, gaat ten koste van Diede van Oorschot. Het vaste lid van TeamNL van de afgelopen jaren zag haar plek in het vrouwenteam gaan naar Schulting. De 22-jarige Van Oorschot dook na het dramatische nieuws even weg uit de sport om zich te omringen door familie en vrienden. Nu heeft ze voor het eerst gereageerd.

Van Oorschot komt komend weekend in actie op de EK shorttrack in Tilburg en dus wisten een hoop journalisten haar ditmaal wél te vinden, als 'slachtoffer' van de aanwijsplek voor Schulting. Maar hoe ze onder meer schaatsen.nl te woord stond, is opmerkelijk te noemen. De jonge Van Oorschot was 'ogenschijnlijk onaangedaan'.

Knuffelen met nichtje

“Dat was erg fijn", zegt ze over de paar dagen die ze met vriendinnen en familie doorbracht na het horen van het nieuws dat ze niet naar de Spelen gaat. "Het hoofd van het schaatsen afgezet. Mijn oudste broer heeft niet zo lang geleden een kindje gekregen. Daar heb ik mee kunnen knuffelen, wat leuk was." Nu kan en moet haar blik alweer op de EK shorttrack in eigen land en dat doet ze vol goede moed, wetende dat haar kans waarschijnlijk nog wel komt.

'Als team zo hard gewerkt'

“Ik doe m’n best. Ik ben nu 22. Over vier jaar zijn de Olympische Spelen weer, dan ben ik nog steeds jong genoeg om erheen te kunnen. Daar ga ik dan ook maar voor. Bovendien, ik hield er een beetje rekening mee dat er zoiets kon gebeuren", zegt ze over de aanwijsplek voor Schulting.

Haar gedachten zo snel al moeten verzetten, is voor Van Oorschot (22) dan ook niet zo'n probleem nu. "Ik hoop dat er straks in Milaan door het team veel medailles worden gewonnen. Het wordt gek de Spelen via de televisie te volgen, maar joh, daar moet ik ook mee leren omgaan. Uiteraard zal ik kijken hoe het gaat. We hebben als team zo hard gewerkt."

