Lindsey Vonn (41) maakt zeven jaar na haar topsportpensioen haar rentree op de Winterspelen van Milaan. Maar vorige week raakte ze ernstig geblesseerd na een zware val. Vrijdag werkte ze haar eerste training af op de olympische afdaling.

Lindsey Vonn heeft haar eerste afdaling sinds haar kruisbandblessure succesvol afgerond. De 41-jarige Amerikaanse voltooide de training op de olympische afdaling in Cortina d'Ampezzo in een tijd van 1,40.33. Daarmee staat ze voorlopig tiende nadat 23 van de 47 deelnemers aan de beurt zijn geweest.

De voormalig olympisch en wereldkampioen op de afdaling keerde terug nadat ze al gestopt was met skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. De afdaling staat zondag om 11.30 uur op het programma van de Olympische Spelen.

Kans op medaille

De coach van Vonn, oud-skiër en tweevoudig olympisch kampioen Aksel Lund Svindal uit Noorwegen, denkt dat Vonn nog steeds kans maakt op een medaille. "Van wat ik vandaag heb gezien, denk ik dat ze het kan", zei Svindal. "We hebben eerder dit seizoen gezien dat ze kan winnen als ze goed skiet. Het zal lastig worden, maar ik denk dat ze dat zondag ook kan."

Risico

Vonn loopt door haar deelname aan de afdaling met een kruisbandblessure risico op onherstelbaar schade. Toch heeft ze dus besloten om in actie te komen. Ex-topschaatsster Marianne Timmer begrijpt die keuze wel. "Zij heeft natuurlijk nu anderhalf jaar, twee jaar weer helemaal kneiter hard getraind." Daar moest ze ook de nodige offers voor brengen.

"Alleen maar leven voor de sport", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Nou, dan gaat het nu niet gebeuren dat je drie weken voor de Olympische Spelen af gaat halen. Nee, dus ik zou ook gaan."