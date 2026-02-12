Het is 'the day after' in Nederland nog hét gesprek van de dag op de Winterspelen: de benadeelde Joep Wennemars die op de 1000 meter op weg was naar een medaille, maar werd gehinderd door zijn tegenstander. Een kleine troost voor Wennemars: hij krijgt enorm veel steun, onder meer van olympisch kampioene Jutta Leerdam.

Zij reageerde op een openhartig bericht van Wennemars, dat hij de dag na zijn mislukte race plaatste op zijn Instagram-kanaal. Daarin schreef de topschaatser onder meer dat hij meteen wist dat door de Chinese tegenstander zijn droom in duigen viel. "Ik heb het niet gered en dat moet ik verwerken. Ook dit is een les en ook dit zal me sterker maken", schreef hij onder meer. Daarnaast gaf hij aan zich, zo goed als mogelijk, klaar te maken voor de 500 en 1500 meter.

Reactie van Jutta Leerdam

De openhartige post levert een hoop reacties op. Ook de enige Nederlandse met olympisch goud op de Spelen tot nog toe laat van zich horen. Jutta Leerdam kreeg het schaatsdrama natuurlijk ook mee en besloot via Instagram haar collega te steunen. "We leven allemaal met je mee", laat ze weten. Bovendien heeft ze er alle vertrouwen in dat Wennemars op de andere twee afstanden sportieve revanche kan nemen. "Jij kan dit als geen ander weer omdraaien en rechtzetten."

Mooie woorden dus van Leerdam, en ze was zeker niet de enige. Uit het hele land kwamen donderdag massaal steunbetuigingen. Niet alleen uit de schaatswereld, maar ook door andere (ex-)topsporters en bekende en totaal onbekende Nederlanders.

Wennemars eindigde op de 1000 meter uiteindelijk als vijfde, op 0.24 seconden van het brons. Als hij niet was gehinderd, was hij zeker op de derde plaats beland. Mogelijk was zelfs het zilver van Jenning de Boo nog binnen handbereik geweest. Wennemars was direct na het drama op het ijs woest op zijn Chinese tegenstander, die later zijn excuses aanbood voor het incident,

Gouden Winterspelen voor Jutta Leerdam

Voor Leerdam eindigde de 1000 meter bij de vrouwen overigens niet in een nachtmerrie, maar in een ultieme droom. Ze pakte eindelijk het olympisch goud waar ze al die jaren zo hard voor werkte dankzij een fenomenale rit en een olympisch record. De eveneens ijzersterke Femke Kok greep zeer verdienstelijk het zilver.