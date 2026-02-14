De Olympische Winterspelen zijn voor de dik 3000 deelnemende atleten het hoogtepunt van hun sportieve loopbaan. Des te pijnlijker is het dan als je gedwongen wordt om de strijd te staken en het olympisch dorp te verlaten.

Het overkomt de Zweedse skiër Truls Gisselman (24). Hij werd zevende bij de skiathlon op de Winterspelen in Italië en had zich voor meer onderdelen geplaatst. Maar na een noodlottige vrijdag de dertiende is hij inmiddels vertrokken uit Cortina d'Ampezzo.

Ziek

Vrijdag werd hij bij het langlaufen 10.000 meter vrije stijl slechts 40e. "Ik werd op vrijdag de 13e helaas ziek", zegt hij tegen de Zweedse krant Aftonbladet.

"Helaas wordt het niet beter. Mijn grote doelen bij de Winterspelen zijn de estafette en de 50 kiilometer. Maar soms gaan dingen niet zoals je ze hebt gepland. Ik ben blij met mijn beste resultaat ooit op de skiathlon. Bedankt richting iedereen die me heeft gesteund".

Dorp verlaten

De krant meldt: "Na de race van vrijdag moest hij zich afzonderen en inmiddels is hij gedwongen om het olympisch dorp te verlaten."

Het Zweedse estafetteteam moet het dus zonder hem doen. Bondscoach Anders Högberg zegt: "Truls zou de eerste afstand rijden. Maar gezien hoe hij zich voelt en gezien zijn resultaat van vrijdag, kan ik hem niet opstellen."

Sander Eitrem

Wel meer olympiërs moeten voortijdig het dorp verlaten, zoals de Noorse topschaatser Sander Eitrem. De winnaar van de olympische 5000 meter werd voor de 10.000 meter van vrijdag ziek. Hij kreeg pijn aan zijn keel en zijn neus zat vol, waardoor hij niet voluit kon gaan op die afstand.

Eitrem vertelde tegenover het Noorse NRK dat hij volledig opgebrand was met nog 3.000 meter te gaan. Uiteindelijk moest hij het brons aan Jorrit Bergsma laten, het zilver aan Vladimir Semirunniy en het goud aan het Tsjechische wonderkind Metodej Jilek.