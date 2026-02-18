De liefdadigheidsstichting van de gediskwalificeerde olympiër Vladyslav Heraskevych heeft een enorme som geld ontvangen. Dit gebeurde nadat de Oekraïense atleet werd uitgesloten van de skeletonwedstrijd op de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina, vanwege een opmerkelijk geschil over zijn helm.

“Dit geld staat gelijk aan de Olympische premie die hij en zijn staf zouden hebben ontvangen bij een overwinning”, verklaarde de Oekraïense miljardair en zakenman Rinat Akhmetov, eigenaar van voetbalclub Shakhtar Donetsk. Volgens de verklaring is het equivalent van iets minder dan 200.000 euro overgemaakt naar het liefdadigheidsfonds van Heraskevych. Eerder kreeg de atleet al een onderscheiding van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

“Vlad Heraskevych werd de kans ontnomen om te strijden voor de overwinning op de Olympische Spelen, maar desondanks keert hij terug naar Oekraïne als een ware winnaar”, voegde Akhmetov eraan toe.

Persbureau Interfax meldde dat vijf andere bedrijven ook donaties hebben gedaan, met een totale waarde van ongeveer 60.000 euro. Het geld is bedoeld om Heraskevych te helpen zijn sportcarrière en zijn betrokkenheid bij Oekraïne voort te zetten.

Diskwalificatie

Heraskevych werd vlak voor de start van de skeletonrace in Italië gediskwalificeerd, nadat hij erop stond te racen met een helm die verboden was door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De helm toonde afbeeldingen van meer dan 20 atleten die zijn omgekomen in de oorlog van Rusland in Oekraïne.

In een versnelde procedure bevestigde het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) de straf. Volgens het Olympisch Handvest is het atleten verboden om politieke uitspraken te doen tijdens wedstrijden. Heraskevych beweert dat het gebaar meer een herdenking was dan een politieke verklaring – iets wat volgens hem andere atleten wel mochten doen.