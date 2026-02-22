Voor Erben Wennemars waren deze Olympische Spelen er eentje met twee gezichten. Enerzijds kon de voormalig topschaatser genieten van de geweldige prestaties van de Nederlandse ploeg. Maar aan de andere kant zag hij het toernooi van zoon Joep in het water vallen. Het leidde tot heftige emoties bij de analist uit Overijssel.

In de NOS-schaatspodcast vertelt Wennemars over zijn gevoel, nu de Spelen op haar eind lopen. "Ik heb heel veel emoties, heel heftige ook", zo begint de tweevoudig olympisch medaillewinnaar. "De Spelen zijn altijd heftig, net als het OKT dat al heftig was. Ik heb wel het gevoel dat de Spelen ieder jaar heftiger worden."

Mooie verhalen

"Ik zie overal prachtige prestaties en mooie verhalen", vervolgt Wennemars zijn betoog. "Het is echt geweldig. Sport moet emotie zijn. Als verliezen geen pijn doet, is winst niks waard. Op de Spelen is er geen morgen, dit is waar het om gaat."

"Voor mensen die verliezen is het pijnlijk, zij die winnen zijn ongelooflijk blij. Dat vind ik een fijn, eerlijk en simpel concept, waar ik volledig in op kan gaan." Zoon Joep was een van de meest ongelukkige atleten in Italië. Door het, inmiddels bekende, incident met Lian Ziwen liep hij een medaille mis op de 1000 meter. Tot overmaat van ramp kwam Wennemars Junior op de 1500 meter niet verder dan de vierde plek.

Emoties

"Ik kreeg veel emoties door mijn zoon", licht Wennemars toe. "Er zijn ook verliezers en Joep hoorde deze keer bij de verliezers. Maar ik denk niet dat je moet winnen om kampioen te zijn. De manier waarop die 1000 meter verliep, is het verhaal van waar het vreselijk mis kan gaan, maar je wel op een mooie manier je eigen karakter aan heel Nederland kan laten zien."

Heel schaatsliefhebbend Nederland keek met hoge emoties toe, hoe Joep Wennemars totaal verslagen over de finish kwam na zijn zo ongelukkige 1000 meter. Dat vrijwel het hele land met hem meeleefde, doet zijn vader veel goeds. "Zijn reskate die hij gedaan heeft, op een redelijk goede manier, zegt iets over Joep", aldus een trotse vader.

'Resultaat maakt niet uit'

"En die 1500 meter. Ik weet heel goed wat er achter de prestaties zit. Het resultaat maakt me niets uit", licht Wennemars verder toe. "Ik gun het iedereen om de beste prestatie te leveren die ze kunnen leveren op dat moment. Of je dan goud wint, daar heb je ook niet altijd invloed op. Als je tegen Stolz rijdt, kan je fantastisch rijden, maar alsnog derde of vierde worden."

"Als vader ben ik er blij mee dat Joep de beste race heeft gereden die hij kon rijden. Daar ben ik nog het meest trots op", zo besluit Wennemars. Voor zoon Joep zal het ongetwijfeld nog wel even flink balen zijn. Daarna kan de volle focus op de nieuwe olympische cyclus. Over vier jaar staan de Winterspelen in de Franse Alpen alweer op het menu.