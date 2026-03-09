Jeroen Kampschreur werd maandag de eerste Nederlandse paralympisch kampioen van de Winterspelen in Milaan en Cortina. De zitskiër en vlaggendrager namens TeamNL bij de openingsceremonie verdient met zijn knappe prestatie een mooi bedrag aan bonus, maar krijgt wel minder dan olympisch kampioenen een paar weken geleden deden.

Kampschreur was na zijn zege op de Super-G 'vreselijk blij' en dat is het belangrijkste. Na zijn val van zaterdag op de afdaling, waardoor hij daar geen medaille kon pakken, deed hij met pijnstillers in de snelste run mogelijk. Goed genoeg voor goud, want de Noorse legende Jesper Pedersen kwam tekort en moest het doen met zilver. Kampschreur profiteert met zijn gouden medaille van de laatste keer dat NOC*NSF een bonus uitkeert.

Laatste keer medaillebonus

De Winterspelen in Milaan en Cortina zijn het laatste evenement waar de Nederlandse sportkoepel geld betaalt aan sporters voor hun behaalde medailles. Ook de winnaars van goud, zilver en brons op de Olympische Spelen kregen dat voor het naast, maar de kampioenen aldaar kregen wel meer geld dan dat Kampschreur met zijn gouden medaille verdient. Niels de Langen, die met zilver de Paralympische Spelen opende namens TeamNL, kreeg wel hetzelfde bedrag als de olympisch zilverenmedaillewinnaars: 15.000 euro.

20.000 euro

Hij krijgt 20.000 euro voor zijn gouden medaille en moet het daar ook mee doen, ongeacht of hij nog meer medailles pakt op de Paralympische Spelen. Olympisch kampioenen als Jutta Leerdam, Jorrit Bergsma, Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong kregen een paar weken geleden nog 30.000 euro voor hun gouden plak in Milaan.

Einde aan 'mooie blijk van waardering'

André Cats, directeur Topsport van NOC*NSF, verklaarde eerder al de keuze om de medaillebonus na de Winterspelen in Italië stop te zetten. “Liever zou ik deze keuze niet maken. Het moeten beëindigen van het bonussysteem gaat ons vooral aan het hart voor winnaars in sporten waar nauwelijks sponsorcontracten zijn. De bonus is tot op heden voor medaillewinnaars een welkome aanvulling. Ook voor topsporters met meer inkomen, bijvoorbeeld door sponsorgeld, is het verdwijnen zuur, omdat de bonus een mooi blijk van waardering was.”

Kritiek en teleurstelling

De Atletencommissie liet zich eerder al kritisch en teleurgesteld uit over het besluit om de medaillebonus te stoppen na Milaan 2026. "Op dit moment leveren de sporters alleen maar een welverdiende bonus in, zonder zicht op de gewenste verbeteringen.”