Eindelijk reden tot juichen voor de Nederlandse paralympiërs. Na twee valpartijen op de Winterspelen was er via Niels de Langen (27) eindelijk succes.

De Langen won zilver op de afdaling bij de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. De Nederlander zette vroeg in de wedstrijd een scherpe richttijd neer. De Canadees Kurt Oatway, winnaar van het brons, gaf 0,18 seconde toe op De Langen. Het goud ging naar Jesper Pedersen uit Noorwegen, die ruim een seconde sneller was.

Het is de derde paralympische medaille voor De Langen. In 2022 won hij op de Winterspelen van Beijing zilver op de slalom en brons op de super combinatie. Het zilver van zaterdag op de afdaling is de eerste medaille van TeamNL van deze Spelen.

Valpartij Kampschreur

Jeroen Kampschreur (26), vooraf een van de favorieten voor een medaille, kwam halverwege zijn afdaling ten val. Hij was onderweg nipt sneller dan Pedersen. Thijn Speksnijder, de derde Nederlandse deelnemer, eindigde als tiende.

Eerste Russische medailles

In Milaan en Cortina doen ook Russische en Belarussische atleten mee. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) besloot op basis van een stemming vorig jaar om Russen en Belarussen onder hun eigen vlaggen deel te laten nemen. Daar zijn meerdere landen tegen, waaronder Nederland.

Zaterdag was het eerste succesje. De Russische paraskiester Varvara Vorontjsikina heeft zaterdag een bronzen medaille gewonnen bij de Paralympische Winterspelen. Het was de eerste medaille onder de Russische vlag sinds 2014. Later op de zaterdag was er ook brons voor de Russische skiër Aleksei Bugaev.

Oekraïne riep als eerste op tot een boycot van de openingsceremonie vanwege de aanwezigheid van de Russische en Belarussische vlag. Nederland stuurde geen officials naar de opening en ook niet naar evenementen waar de Russische of Belarussische vlaggen of volksliederen te zien of te horen zijn.