Nederland is officieel los op de Paralympische Spelen. Na zilver op de eerste dag is TeamNL nu ook een eerste gouden plak rijker in Cortina d'Ampezzo. Zitskiër Jeroen Kampschreur zorgde voor die primeur maandagmiddag. Hij versloeg een absolute legende uit Noorwegen en ook nog eens met pijnstillers.

Zitskiër Jeroen Kampschreur is paralympisch kampioen geworden op de super-G. Het is de eerste gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Zaterdag was Kampschreur snel onderweg op de afdaling, maar hij kwam ten val.

Zesvoudig kampioen verslagen

In Cortina d'Ampezzo ging de 26-jarige Nederlander van start na zesvoudig paralympisch kampioen Jesper Pedersen uit Noorwegen. Kampschreur wist een kleine achterstand bij de start snel om te buigen en was uiteindelijk 0,72 seconde sneller dan de Noor. Pedersen kreeg de zilveren medaille omgehangen, het brons was voor de Amerikaan Andrew Kurka.

Met pijnstillers

"Al mijn vrienden en familie zijn hierheen gekomen en ik heb een van mijn snelste runs mogelijk neergezet", zei Kampschreur na zijn race via de telefoon tegen het ANP. Kampschreur had nog last van zijn rug en nek na de val op de afdaling en zat nog aan de pijnstillers. Zondag heeft hij meerdere sessies fysiotherapie gehad en heeft hij in de sauna en in ijsbaden gezeten om te herstellen.

Afkijken bij concurrenten

Bovenaan de piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo bekeek hij nog de runs van de zitskiërs die voor hem naar beneden gingen. Daar paste hij zijn plan nog op aan: "Bepaalde lijnen, waar remmen mensen, en hoe zijn de sneeuwcondities." Na de race kwam zijn coach naar hem toe en die zei dat hij het niet beter had kunnen uitvoeren.

Vlaggendrager namens TeamNL

Voor Kampschreur is het de tweede paralympische titel. Hij won acht jaar geleden goud op de supercombinatie in Pyeongchang in Zuid-Korea. Deze spelen was hij een van de vlaggendragers namens Nederland.

Niels de Langen net buiten het podium

Niels de Langen, die zaterdag met zilver op de afdaling de eerste Nederlandse medaille won, kwam op de super-G tot de vijfde plaats. De derde Nederlander, Thijn Speksnijder, werd zeventiende.

Claire Petit

Paraskiester Claire Petit kwam maandagochtend tot de zesde plaats op de super-G bij de staande skiesters. Petit was samen met Kampschreur vlaggendrager tijdens de openingsceremonie. Zitskiester Barbara van Bergen kwam op de super-G niet in actie. Zij liep zaterdag bij haar val op de afdaling een lichte hersenschudding op.