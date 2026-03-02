Voor Jutta Leerdam leverde het schaatsseizoen precies op wat ze zich er vooraf van zal hebben voorgesteld: een gouden olympische medaille op de 1000 meter. De topschaatsster reed echter nog wel meer wedstrijden in de afgelopen maanden en daarmee heeft ze ook het nodige prijzengeld bij elkaar gereden.

Leerdam had na de Spelen de kans om komende week mee te doen aan de WK sprint, want schaatsbond KNSB gaf haar een startbewijs voor het toernooi in Heerenveen. De schaatsster maakt daar echter geen gebruik van, want ze koos ervoor om vroegtijdig een punt achter haar seizoen te zetten.

Daardoor is het ook onzeker of Leerdam mogelijk al haar laatste wedstrijd heeft gereden. Samen met verloofde Jake Paul hintte ze er het afgelopen jaar meerdere keren op dat ze snel haar schaatsen aan de wilgen gaat hangen.

Olympische bonus

Als ze dat doet dan zal ze in ieder geval met een voldaan gevoel terugkijken op haar loopbaan. De afgelopen jaren stond alles in het teken van het pakken van olympisch goud en op maandag 9 februari 2026 maakte ze die droom waar door de 1000 meter te winnen in Milaan. Voor Leerdam leverden de Spelen ook nog een zilveren plak op de 500 meter op.

Dat toernooi is ook direct de plek waar Leerdam het meeste prijzengeld van dit seizoen heeft verdiend. Vanuit NOC*NSF kreeg ze als olympisch kampioene een bonus van 30.000 euro. De zilveren medaille leverde niets extra's op, want een sporter kan maar één keer een extraatje krijgen.

Extra zakcentje door World Cups

Leerdam deed naast de Spelen ook nog mee aan de NK afstanden, het OKT en vier van de vijf World Cups. Het prijzengeld van de nationale wedstrijden is niet openbaar en dus is het onduidelijk wat Leerdam daar mee verdiende. De bedragen in de World Cup zijn dat wel en daarmee haalde de schaatsster ook nog een zakcentje binnen.

Leerdam won drie van de vier wedstrijden waar ze meedeed, maar eindigde in het klassement van de 1000 meter toch als tweede achter landgenote Femke Kok. Dat had vooral te maken met het feit dat Kok alle World Cups reed en Leerdam die in Hamar liet schieten. De drie zeges leverden de schaatsster elke keer 1500 Amerikaanse dollar op en voor de tweede plek in de rangschikking verdiende ze 11.000 dollar.

Totale prijzengeld Jutta Leerdam

De 27-jarige Leerdam reed echter ook een aantal 500 meters en tot drie keer toe werd ze daarop tweede. Daarvoor kreeg ze nog eens drie keer 500 dollar. In het klassement eindigde ze als twaalfde en aangezien alleen de eerste tien prijzengeld verdienen, levert dat niets op. De World Cups leverden haar in totaal 17.000 dollar op en dat is omgerekend 14.500 euro.

Alles bij elkaar heeft Leerdam het afgelopen jaar dus 44.500 euro bij elkaar geschaatst. Daarbij is het grootste deel toe te schrijven aan de olympische bonus vanuit NOC*NSF. Wat dat betreft heeft Leerdam nog net geluk, want deze Spelen waren de laatste waarbij de sportkoepel de extraatjes uitdeelt. Vanwege bezuinigingen wordt de olympische bonus afgeschaft.

Prijzengeld WK sprint

Leerdam had haar totaalbedrag nog wat kunnen ophogen als ze mee had gedaan de WK sprint van komende week. Daar ligt namelijk een geldbedrag van 13.000 Amerikaanse dollar voor de winnares. Kok doet wel mee in Thialf en hoopt die bonus binnen te gaan slepen. Suzanne Schulting en Marrit Fledderus zijn de andere Nederlandse deelnemers.