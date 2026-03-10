Nederland is in één klap twee medailles rijker op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina. Na het eerste goud voor zitskiër Jeroen Kampschreur op maandag, volgde hij dinsdag zijn eerste titel op met een tweede. Hij én Niels de Langen eindigden op het podium tijdens de supercombinatie en lieten TeamNL de top-tien van de medaillespiegel in denderen. Check hier de stand.

Kampschreur kwam zaterdag nog ten val en haalde het dus niet tot de finish. Hij was vooraf een van de favorieten voor een medaille. Maandag zette hij alles recht op de Super-G, waar hij te sterk was voor absolute legende Jesper Pedersen uit Noorwegen, die al zes keer goud had gewonnen op de Spelen. Kampschreur, die vlaggendrager was bij de openingsceremonie, pakte zijn tweede paralympische titel na goud in Beijing vier jaar geleden.

Dubbelslag Nederland

Alsof dat nog niet genoeg was werd Kampschreur 24 uur later voor de derde keer olympisch kampioen, dit keer op de supercombinatie. Daarin was hij de snelste in de Super-G en zesde op de slalom, genoeg voor goud. In zijn kielzog ging ook Niels de Langen, eerder deze Paralympische Spelen al goed voor zilver, mee naar het podium. Hij zorgde met brons voor een dubbelslag van Nederland.

Eerste medaille

Bij de mannen kwamen Kampschreur en De Langen zaterdag voor het eerst in actie op de afdaling van het para alpineskiën. De Langen zorgde voor de eerste medaille voor Nederland. Hij won zilver met zijn tijd van 1:19.24. Het was de derde paralympische medaille voor de zitskiër, maar die andere twee haalde hij voor lege tribunes tijdens de Winterspelen in coronatijd in Beijing. In Cortina d'Ampezzo waren zijn vrouw en veel vrienden en familie aanwezig.

"Dit geeft een enorme boost", zei De Langen over het vervolg van zijn Winterspelen. Hij maakte op nog vier onderdelen kans op zijn eerste goud, maar rekende op de supercombinatie dus naast Kampschreur en een Italiaan. Brons voegt hij daardoor toe aan zijn verzameling.

Nederland stijgt naar plek zeven

Dankzij de dubbelslag op dag vier van de Paralympische Spelen dendert TeamNL de top-tien binnen. Maandag moest de tiende stek nog gedeeld worden met Spanje en Noorwegen, maar nu staat Nederland 'los' op plek zeven met twee keer goud, een keer zilver en een keer brons. China is vooralsnog oppermachtig.

China domineert

China domineert het evenement en staat na 3,5e dag fier bovenaan met negen keer goud, zes keer zilver en acht keer brons. Het gat naar nummer twee Oostenrijk is enorm. Het Alpenland staat op vier keer goud, een keer zilver en drie keer brons.

Medaillespiegel