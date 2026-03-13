Nederland is lekker bezig op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina. Na het eerste goud voor zitskiër Jeroen Kampschreur op maandag, volgde hij dinsdag zijn eerste titel op met een tweede. Hij én Niels de Langen eindigden op het podium tijdens de supercombinatie en lieten TeamNL de top-tien van de medaillespiegel in denderen. Daar staat Nederland na nog wat medailles nog steeds. Check hier de stand.

Kampschreur kwam zaterdag nog ten val en haalde het dus niet tot de finish. Hij was vooraf een van de favorieten voor een medaille. Maandag zette hij alles recht op de Super-G, waar hij te sterk was voor absolute legende Jesper Pedersen uit Noorwegen, die al zes keer goud had gewonnen op de Spelen. Kampschreur, die vlaggendrager was bij de openingsceremonie, pakte zijn tweede paralympische titel na goud in Beijing vier jaar geleden.

Dubbelslag Nederland

Alsof dat nog niet genoeg was werd Kampschreur 24 uur later voor de derde keer olympisch kampioen, dit keer op de supercombinatie. Daarin was hij de snelste in de Super-G en zesde op de slalom, genoeg voor goud. In zijn kielzog ging ook Niels de Langen, eerder deze Paralympische Spelen al goed voor zilver, mee naar het podium. Hij zorgde met brons voor een dubbelslag van Nederland.

Eerste medaille

Bij de mannen kwamen Kampschreur en De Langen zaterdag voor het eerst in actie op de afdaling van het para alpineskiën. De Langen zorgde voor de eerste medaille voor Nederland. Hij won zilver met zijn tijd van 1:19.24. Het was de derde paralympische medaille voor de zitskiër, maar die andere twee haalde hij voor lege tribunes tijdens de Winterspelen in coronatijd in Beijing. In Cortina d'Ampezzo waren zijn vrouw en veel vrienden en familie aanwezig.

"Dit geeft een enorme boost", zei De Langen over het vervolg van zijn Winterspelen. Hij maakte op nog vier onderdelen kans op zijn eerste goud, maar rekende op de supercombinatie dus naast Kampschreur en een Italiaan. Brons voegt hij daardoor toe aan zijn verzameling.

Nederland in de top-tien

Dankzij de dubbelslag op dag vier van de Paralympische Spelen denderde TeamNL de top-tien binnen. Daar staat het nu nog steeds met vijf medailles. Er kwam namelijk nog een zilveren medaille bij: Lisa Bunschoten-Vos won zilver bij het para-snowboarden. China is vooralsnog oppermachtig, Rusland staat vijfde. Het land doet sinds de oorlog in Oekraïne weer mee onder de eigen vlag, tot boosheid van veel andere landen.

China domineert

China domineert het evenement en staat fiet bovenaan. De Verenigde Staten komen nog enigzins in de buurt, daarna volgens Italië en Oostenrijk.

Medaillespiegel