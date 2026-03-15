Chef de mission Esther Vergeer heeft bekend gemaakt welke Nederlandse atleten de vlag zullen dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen. Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos en paraskiër Jeroen Kampschreur krijgen de eer.

Kampschreur won twee keer goud, Bunschoten-Vos veroverde een zilveren medaille. De sluitingsceremonie vindt plaats in het Cortina Curling Olympic Stadium. De aanvang is 20.00 uur.

Zeven van de acht Nederlandse atleten op de Paralympische Spelen zijn aanwezig bij de happening in Cortina d'Ampezzo. Sportkoepel NOC*NSF liet weten dat er vanwege de aanwezigheid van Rusland en Belarus geen Nederlandse officials bij de sluitingsceremonie zijn.

Jeroen Kampschreur

"Jeroen Kampschreur is al jaren een inspiratie en een boegbeeld voor de paralympische skisport. Met zijn twee gouden medailles op deze Spelen heeft hij opnieuw laten zien dat hij tot de absolute wereldtop behoort", lichtte Vergeer haar keuze toe. "Met zijn prestaties in Cortina en zijn medailles van eerdere Spelen is hij bovendien nu al de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit."

Kampschreur zou eigenlijk ook de vlag dragen tijdens de openingsceremonie, maar de zitskiër kon toen niet aanwezig zijn. "Tijdens de openingsceremonie was Jeroen ook al vlaggendrager, maar door de afstand tot het stadion in Verona en de wedstrijden die een dag later begonnen kon TeamNL toen niet aanwezig zijn. Mooi dat hij nu écht met de vlag het stadion binnenloopt", zo laat Vergeer weten.

Lisa Bunschoten-Vos

"Lisa heeft met haar zilveren medaille opnieuw laten zien hoe sterk ze is in de snowboarddiscipline", zei Vergeer over Bunschoten-Vos. "Ze is bovendien een rolmodel voor velen. Met haar doorzettingsvermogen en positieve uitstraling laat ze zien wat er mogelijk is in de paralympische sport en inspireert ze anderen om hun eigen grenzen te verleggen."

Voor sommige atleten zitten de Paralympische Spelen er nog niet op. Zondag worden de laatste skionderdelen nog afgewerkt, waarbij er nog kans is op medailles. Voor Nederland doen Kampschreur, Niels de Langen en Thijn Speksnijder mee op dit onderdeel. Zondagavond worden de Paralympische Spelen afgesloten met de sluitingsceremonie.