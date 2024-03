Op 'hoogtepunt' stoppen FC Emmen en EasyToys: 'We hebben de afgelopen jaren veel aan elkaar gehad'

FC Emmen en hoofdsponsor EasyToys gaan na dit seizoen de samenwerking beëindigen. Na vier seizoenen laten beide partijen via een persbericht weten weer als single verder te gaan. EasyToys is toe aan een nieuw avontuur op het gebied van sportsponsoring, waardoor FC Emmen nu op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor voor het komende seizoen.

Vanaf de start in 2020 hebben FC Emmen en EasyToys samen veel meegemaakt. De prille liefde werd zelfs bijna voorkomen door de KNVB, die van oordeel was dat een relatie tussen de twee 'niet gepast' zou zijn. Doordat sponsoruitingen op wedstrijdkleding niet in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie. Uiteindelijk ging de bond akkoord met een samenwerking van één jaar, maar dit werden uiteindelijk dus vier.

Stoppen op het hoogtepunt

De combinatie tussen FC Emmen en EasyToys is zeer succesvol gebleken volgens hen, toch is de liefde na dit seizoen ten einde. "We hebben besloten om te stoppen op het hoogtepunt, maar we laten elkaar niet los", vertelt EasyToys-oprichter Eric Idema. "Voor ons blijft FC Emmen dé club. We hebben de afgelopen jaren veel aan elkaar gehad."

Rinse Bleeker, directeur van FC Emmen, is ook dankbaar voor de in zijn ogen mooie jaren met EasyToys. "Samen hebben we ons ingezet voor de club en de fans en hebben we elkaar en onze mooie regio op de kaart gezet. We hadden de sponsorsamenwerking graag voortgezet maar zijn positief gestemd om een mooie opvolger te vinden. Aan het eind van dit seizoen zullen we EasyToys op een mooie manier bedanken voor de afgelopen jaren."

Roze shirts

Gedurende de samenwerking hebben FC Emmen en EasyToys veel werk verzet om goede seksuele voorlichting te stimuleren en het creëren van bewustzijn rond zaadbalkanker. Dit werd onder de aandacht gebracht door eens per seizoen in roze EasyToys tenues te spelen. Vervolgens werd er door de enige betaaldvoetbalclub van Drenthe veel geld opgehaald door de shirts te veilen.

FC Emmen in de speciale roze EasyToys-tenues tegen Go Ahead Eagles © Pro Shots

Acties Emmen en EasyToys vallen in de smaak

Voor een bewustwordingscampagne in 2023 van Stichting Zaadbalkanker werd 7500 euro opgehaald, vervolgens werd dit bedrag verdubbeld door EasyToys. De prijs voor beste maatschappelijke voetbalproject van Nederland werd zelf gewonnen met de campagne #Checkjeballen. FC Emmen speelt eind maart tegen Jong Ajax opnieuw in de roze tenues om aandacht te vragen voor dit maatschappelijke project.

“We hebben in de afgelopen jaren samen de nodige taboes doorbroken en bewezen dat een relatie tussen een sportclub en een bedrijf als het onze heel normaal is”, blikt Idema van EasyToys terug. "Voordat we FC Emmen ging sponsoren winkelden hoofdzakelijk vrouwen bij ons, gedurende afgelopen vier jaar vinden de mannen ook steeds beter de weg naar onze webshop."

Lastig seizoen voor FC Emmen

Het eerste seizoen terug in de Keuken Kampioen Divisie valt zwaar voor de club uit Drenthe. Sinds de degradatie uit de Eredivisie presteert het team erg wisselvallig met een tiende plaats in de competitie tot gevolg. Er is een behoorlijke eindsprint nodig om deel te kunnen nemen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.