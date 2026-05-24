Oleksandr Usyk wordt door velen beschouwd als één van de beste boksers in de moderne tijd. Hij oogst doorgaans veel lof vanwege zijn enorme opmars, van zijn geboorte in de Sovjet-Unie schopte hij het tot een ongeslagen status die al vijftien jaar(!) duurt. Ook zijn inzet buiten de boksring maakt de 39-jarige bokser tot de trots van Oekraïne. En dan won hij ook nog eens van Rico Verhoeven. Lees hier alles over Usyk.

Oleksandr Usyk werd in 1987 geboren op het Oekraïense schiereiland De Krim, dat toen nog onder de Sovjet-Unie viel. Hij komt van een bescheiden afkomst en uit een hardwerkend gezin. In eerste instantie streefde hij een carrière na als voetballer, maar op zijn vijftiende besloot hij te switchen naar het boksen. Dat bleek een gouden zet te zijn en leidde een ongekende opmars in.

Olympisch goud

Al snel na zijn begin in 2002 werd duidelijk dat Usyk een uitstekende bokser was. Hij behoorde al gauw tot de beste amateurs uit het boksgekke Oekraïne en vertegenwoordigde zijn land op de Olympische Spelen in 2008 en 2012. Bij de Zomerspelen in Londen pakte hij zelfs het goud bij de zwaargewichten. Dat toernooi kende voor hem echter een vervelende nasmaak.

De ouders van Usyk waren aan het begin van zijn loopbaan zijn steun en toeverlaat. Op het moment dat hij de gouden plak pakte in Londen was zijn vader al ernstig ziek. Maar een ontmoeting zat er niet meer in. Hij vloog direct terug naar Oekraïne, waar zijn vader al was overleden. De twee hadden elkaar alleen nog even kort gesproken aan de telefoon. Usyk toont nog elk jaar veel respect aan zijn vader en raakt nog altijd emotioneel als hij aan hem terugdenkt.

Onbetwist kampioen

Uiteindelijk besloot Usyk in 2013 om door te gaan als professioneel bokser in het cruisergewicht. Zijn carrière als amateur eindigde hij met een zeer indrukwekkend record: 335-15. Als prof werd hij eerst bijgestaan door de bekende Klitschko-broers, twee andere boksgrootheden uit Oekraïne. In 2014 pakte hij zijn eerste titel bij boksbond WBO en hij bouwde zijn collectie uit tot het moment dat hij in 2018 'undisputed' kampioen werd door de titels bij alle vier de grote bonden te grijpen.

In 2019 koos Usyk ervoor om uit te gaan komen bij de zwaargewichten. Veel kenners twijfelden openlijk of de relatief kleine Usyk het fysiek wel zou redden bij de zwaargewichten, maar hij bewees iedereen al snel het ongelijk door wedstrijd na wedstrijd te winnen. Het leidde ertoe dat hij in 2021 tegen Anthony Joshua mocht vechten met als inzet drie titels.

Epische duels met Joshua en Fury

Voor ruim zestigduizend toeschouwers in Londen won Usyk via een unanieme beslissing. Ook in de rematch was Usyk de beste, ditmaal via een split decision. Met drie kampioenschapsriemen op zak was er nog maar één echte uitdager voor hem: WBC-kampioen Tyson Fury.

De gevechten tussen Tyson Fury en Usyk groeiden uit tot absolute spektakelstukken. Twee keer trok de Oekraïner uiteindelijk aan het langste eind. Opvallend genoeg zijn dat nog altijd de enige nederlagen uit de carrière van Fury. Door die zeges veroverde Usyk in 2024 wereldtitels bij alle vier de grote bonden. Daarmee bevestigde hij definitief zijn status als één van de beste boksers van zijn generatie. De titel bij de WBO is hij inmiddels kwijt, nadat hij besloot die niet te verdedigen.

Leven buiten de ring

Naast zijn bokscarrière zet Usyk zich ook veelvuldig in voor zijn land Oekraïne. Al in 2014 sprak hij zich openlijk uit tegen de inval van De Krim en meende hij 'nooit een Russisch paspoort aan te nemen'. Na de inval in 2022 besloot hij om zich met twee bokscollega's aan te sluiten bij het leger, dat hij mocht verlaten om zich voor te bereiden op zijn eerste partij met Joshua.

Usyk is al sinds lange tijd samen met zijn grote liefde Yekaterina. De twee trouwden in 2009 en samen hebben ze vier kinderen. Zijn bijnaam 'De Kat' dankt hij al uit zijn voetbaltijd, maar is ook in het boksen van toepassing door zijn wendbaarheid, razendsnelle voetenwerk en verfijnde technische vaardigheden. Ook zijn vaak humoristische danjes en interviews maken hem zeer geliefd.

Clash met Rico Verhoeven

In mei 2025 nam Usyk het voor de iconische piramides van Gizeh op tegen Rico Verhoeven. De Nederlander maakt indruk, maar nadat hij in de elfde rond tegen de grond werd geslagen, besloot de scheidsrechter in te grijpen. Usyk won de partij, maar het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Het team rond Verhoeven heeft officieel protest aangetekend omdat het duel pas na het klinken van de bel zou zijn beëindigd.

Dochter Usyk

Usyk liet na zijn zege in Egypte weten dat hij voor de wedstrijd met Verhoeven een emotioneel berichtje had gekregen van een van zijn dochters. "Mijn mensen zitten in schuilkelders", zei hij bij DAZN. "Mijn familie en mijn dochter ook. Ze stuurde me een bericht. 'Papa, ik hou van je. Je gaat winnen. Ik ben bang.' Oh mijn god", bracht Usyk uit.

